ΣΥΡΙΖΑ: Προς διαγραφή ο Νίκος Φαραντούρης μετά το «φλερτ» με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Εντός της ημέρας φαίνεται να δρομολογούνται εξελίξεις για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη της ηγεσίας του κόμματος, με εισηγήσεις για τη διαγραφή του ευρωβουλευτή μετά τα όσα δήλωσε για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πηγές από την Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» αποτέλεσε η σημερινή (07.01.2026) τηλεοπτική του εμφάνιση, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, η οποία –όπως λένε– επιδείνωσε αντί να εκτονώσει το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις του ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, κυκλοφορούν έντονες φήμες περί διερευνητικών επαφών του κ. Φαραντούρη με τη Μαρία Καρυστιανού, ενόψει της πρωτοβουλίας που η ίδια έχει δηλώσει ότι προτίθεται να αναλάβει για τη δημιουργία νέου κόμματος. Οι πληροφορίες αυτές έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου, ενισχύοντας τα σενάρια ρήξης με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αποφάσεις της ηγεσίας αναμένονται άμεσα, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να περιορίσει τις εσωτερικές αναταράξεις και να αποσαφηνίσει το πολιτικό του στίγμα.

Φαραντούρης: Άν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι θεσμικό είναι απόλυτα καλοδεχούμενο

Συνέχεια στις δηλώσεις του σχετικά με το κόμμα που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού έδωσε σήμερα (07.01.2026) το πρωί, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, έπειτα κι από την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο. Ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε πως δεν έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη θέση και τις αρχές του, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε μαζί του.

«Επανέλαβα στον πρόεδρο αυτά που λέω και δημόσια. Δεν έχω απομακρυνθεί από οποιοδήποτε θέση και αρχή μου όλα αυτά τα χρόνια» είπε ο Νίκος Φαραντούρης και σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να συμπορευτεί με τη Μαρία Καρυστιανού είπε πως: «Σήμερα με προσκαλέσατε ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευθώ άλλη οδό θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον λαό και θα αναλάβω τις ευθύνες μου και επειδή δεν μου αρέσει η εικοτολογία και η σπέκουλα και η εσωστρέφεια εγώ απαντώ στα προβλήματα του τόπου».

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Ερωτήθην και επαναλαμβάνω αν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι θεσμικό είναι απόλυτα καλοδεχούμενο όπως και η κάθοδος ενός ανώνυμου ανθρώπου να έχει το δικαίωμα να είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν προεξοφλώ όπως άλλοι το έκαναν την συμμετοχή μου». Σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι επικεφαλής στο νέο κόμμα της Καρυστιανού είπε: «Πολλά ακούγονται και γράφονται αλλά αν είναι να διαψεύδω και να επιβεβαιώνω αυτά που γράφονται δεν θα έκανα άλλη δουλειά».