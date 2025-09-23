Ακυρώνεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Τι ενόχλησε την Τουρκία – Η απάντηση της Ελλάδας

Απαντήσεις στα δημοσιεύματα του Τουρκικού Τύπου και δη της εφημερίδας Μιλιέτ που προέβαλαν την δυσαρέσκεια της Τουρκίας για την ανακοίνωση από την Ελλάδα της ώρας της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανώτατη κυβερνητική πηγή.

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», τόνισε η ανώτατη κυβερνητική πηγή αναφορικά με το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη (24/09/25) στις 21.00 ώρα Ελλάδος.

Και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (Τετάρτη 24/09/25). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πούν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».