Αλέξης Τσίπρας για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στεκόμαστε όλοι πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν

«Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του»
Τροχαίο οπαδών του ΠΑΟΚ
Φαναράκια στο γήπεδο της Τούμπας /ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τους επτά οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27.1.26) εκφράζει με ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας.

«Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Λιόν της Γαλλίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα του «Δικεφάλου του Βορρά» με την τοπική ομάδα για την 8η αγωνιστική του Europa League.

 

«Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του», επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός.

