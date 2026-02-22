Αναστασία Γιάμαλη σε Άδωνι Γεωργιάδη για το βίντεο με τον γιατρό του Γενικού Κρατικού: Ακόμα το περιμένω, θα απαντήσετε στο ρεπορτάζ μας;

Επικριτική προς τον Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση με τα γεγονότα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και το βίντεο που δημοσιοποίησε όπου – όπως υποστηρίζει – δείχνει τη στιγμή της επίθεσης από τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά, εμφανίστηκε η Αναστασία Γιάμαλη την Κυριακή (22.02.2026). Η δημοσιογράφος του MEGA είχε φιλοξενήσει μία ημέρα πριν, τον υπουργό Υγείας.

Πριν καν αρχίσει η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο MEGA την Κυριακή, για όσα έγιναν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας στις 19 Φεβρουαρίου, η Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει στείλει το επίμαχο βίντεο, παρότι είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα το πράξει.

Ο κ. Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει το Σάββατο (21.02.2026) από τον «αέρα» της εκπομπής πως επειδή «θα γίνει viral» θα πρέπει να στείλει «αναγκαστικά» τον γιατρό στο πειθαρχικό «επειδή χτύπησε τον πολιτικό του προϊστάμενο».

«Έχω λάβει πολλά μηνύματα για το κατά πόσο μου έστειλε τελικά ο υπουργός Υγείας το βίντεο όπου φαίνεται ο κ. Ζιαζιάς να τον χτυπάει. Δεν έχω λάβει τίποτα πέρα από την ανάρτηση με την γνωστή εικόνα. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και περιμένουμε την απάντηση του υπουργού. Τα λέμε στις 15:20 στις Εξελίξεις Τώρα στο Mega», έγραψε η δημοσιογράφος, ενημερώνοντας όσους είχαν ακούσει τον υπουργό το Σάββατο να δεσμεύεται πως θα στείλει το επίμαχο βίντεο και να προειδοποιεί μάλιστα πως επειδή «θα γίνει viral» θα πρέπει να στείλει «αναγκαστικά» τον γιατρό στο πειθαρχικό «επειδή χτυπήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο».

Αλλά αυτό δεν συνέβη ούτε την ώρα της εκπομπής την Κυριακή.

Όπως ανέφερε η Αναστασία Γιάμαλη, o υπουργός Υγείας αντ’ αυτού ανέβασε στα social media μία φωτογραφία που -όπως είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Facebook το Σάββατο- επιβεβαιώνει την επίθεση που δέχτηκε από τον γιατρό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, Δημήτρη Ζιαζιά.

«Ο ”καλός” και ”αδικημένος” γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε τη γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. (…) Πλέον άλλη δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει. Στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση όσοι απλώνουν χέρι και ασκούν βία. Τελεία και παύλα. Θα λένε ότι θέλουν αλλά τα χέρια τους κοντά και οι μπουνιές τους μαζεμένες», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε, ασχολείται με τα νούμερα της τηλεθέασής μου», σχολίασε καυστικά η δημοσιογράφος του MEGA:

«Προφανώς δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε. Ως μετρ των εντυπώσεων, όμως, προσπαθεί έτσι να τη γυρίσει την μπιφτέκα που λένε και στο χωριό μου. Λέει για διάφορα, λέει πως έπρεπε να κάτσει να τον χτυπήσει… Μα δεν προκύπτει, μα δεν ήταν καν μπροστά εκεί στον Δημήτρη Ζιαζιά στον γιατρό. Φτάνει όμως μέχρι το σημείο – εδώ κοντινό το θέλω τώρα, κάμερα σε μένα, για να μιλάμε με όρους που καταλαβαίνει- ο αξιότιμος κύριος υπουργός Υγείας για να μην απαντήσει (….) του τι προηγήθηκε και του τι ακολούθησε της εικόνας που ανήρτησε, να ασχοληθεί με τα νούμερα της τηλεθέασης μου», επισήμανε συνέχεια η Αναστασία Γιάμαλη και πρόσθεσε:

«Για να μας πει τι; Για να μας πει ότι εκείνος ”πούλησε” χθες. Υπουργέ, με όλο τον σεβασμό, δεν είστε η Ντέπυ Γκολεμά. Υπουργός Υγείας είστε. Γι’ αυτό που αναρτήσατε, και αποκαλύφθηκε ότι καταρρίφθηκε η ακρίβεια και η αλήθεια του, θα απαντήσετε; Εμένα δεν με νοιάζουν τα νούμερα. Αυτά τα συζητάω με τον Σταμάτη Μαλέλη. Στο ρεπορτάζ μας θα απαντήσετε; Στο ότι βγήκατε σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι και είπατε εγώ έχω βίντεο που θα γίνει viral και δεν μου το στείλατε ποτέ θα απαντήσετε;», διερωτήθηκε.