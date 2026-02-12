Αναστάσης Παπαληγούρας: Το Σάββατο η κηδεία του πρώην υπουργού – Η ανάρτηση της κόρης του

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Αναστάση Παπαληγούρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας, πέθανε το πρωί της Πέμπτης (12.02.2026), σε ηλικία 78 ετών.

Η κηδεία του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα, θα γίνει το Σάββατο 14.02.2026 στις 12:00 το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Την πληροφορία έκανε γνωστή η κόρη του, Λένα, με ανάρτηση στο Facebook.

Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα αναφέρει πως η οικογένεια ζητά, αντί για στεφάνια, όποιος θέλει να κάνει δωρεά στη «ΜΕΡΙΜΝΑ», έναν οργανισμό που στηρίζει παιδιά και οικογένειες που περνούν πένθος ή προβλήματα υγείας.

Η ανάρτηση της κόρης του

«Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού

Αναστάση Παπαληγούρα

κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μμ,

στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια

Βαρβάρα Πετρίδη

Ζαΐρα Παπαληγούρα

Λένα Παπαληγούρα

Άκης Πάντος

Αναστάσης Πάντος Παπαληγούρας

Αντώνης Πάντος Παπαληγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας».

Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1948 στην Αθήνα, γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της Δέσποινας. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο, με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε από νεαρή ηλικία. Την περίοδο 1976-1977 διετέλεσε αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), ενώ από το 1981 εκλεγόταν διαρκώς βουλευτής Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 και του 1990.

Το διάστημα 2002-2004 υπηρέτησε ως αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια, από το 2004 έως το 2007, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 δεν επανήλθε στην ενεργό πολιτική.

Κατά τη θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, προχώρησε στη θέσπιση ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για την κακοποίηση και ειδικότερα για την ενδοοικογενειακή βία, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς ρυθμίσεις στο ελληνικό δίκαιο.

Παράλληλα ανέπτυξε πλούσια συγγραφική δραστηριότητα, με έργα που αφορούν το δίκαιο, την πολιτική και την ιστορία, μεταξύ των οποίων τα «The Formation of Contracts», «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια», «Η Ευρώπη των Δέκα», «Με την Παράδοση στην Ανανέωση», «Κείμενα Αμφισβήτησης», «Η Πρόκληση του 1992», «Οδοιπορικό στην Κορινθία», «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα», «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής», «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» και «Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930».

Το 2019 προχώρησε στη δωρεά της προσωπικής του συλλογής νομισμάτων στο Νομισματικό Μουσείο. Η συλλογή περιλαμβάνει 3.745 νομίσματα από την αρχαιότητα έως τους μεσαιωνικούς χρόνους, καλύπτοντας αρχαίες ελληνικές, ελληνορωμαϊκές, ρωμαϊκές, υστερορωμαϊκές, βυζαντινές και μεσαιωνικές περιόδους. Το 2023, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και τεκμηρίωσης, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα – χρυσά, αργυρά νομίσματα και ένα αρχαίο δελφινόσχημο – τα οποία εκτίθενται στο μουσείο.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη, και απέκτησαν μία κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.