Πολιτική

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το Σάββατο η κηδεία του πρώην υπουργού – Η ανάρτηση της κόρης του

Αντί στεφάνων η οικογένεια ζητά να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ»
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αναστάσης Παπαληγούρας μπαίνει στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου,λίγο πρίν την έναρξη της συνεδρίασης,Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008
Photo / (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Αναστάση Παπαληγούρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας, πέθανε το πρωί της Πέμπτης (12.02.2026), σε ηλικία 78 ετών.

Η κηδεία του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα, θα γίνει το Σάββατο 14.02.2026 στις 12:00 το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Την πληροφορία έκανε γνωστή η κόρη του, Λένα, με ανάρτηση στο Facebook.

Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα αναφέρει πως η οικογένεια ζητά, αντί για στεφάνια, όποιος θέλει να κάνει δωρεά στη «ΜΕΡΙΜΝΑ», έναν οργανισμό που στηρίζει παιδιά και οικογένειες που περνούν πένθος ή προβλήματα υγείας.

Η ανάρτηση της κόρης του

«Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού
Αναστάση Παπαληγούρα
κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μμ,
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια
Βαρβάρα Πετρίδη
Ζαΐρα Παπαληγούρα
Λένα Παπαληγούρα
Άκης Πάντος
Αναστάσης Πάντος Παπαληγούρας
Αντώνης Πάντος Παπαληγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας».

 

Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1948 στην Αθήνα, γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της Δέσποινας. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο, με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε από νεαρή ηλικία. Την περίοδο 1976-1977 διετέλεσε αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), ενώ από το 1981 εκλεγόταν διαρκώς βουλευτής Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 και του 1990.

Το διάστημα 2002-2004 υπηρέτησε ως αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια, από το 2004 έως το 2007, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 δεν επανήλθε στην ενεργό πολιτική.

Κατά τη θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, προχώρησε στη θέσπιση ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για την κακοποίηση και ειδικότερα για την ενδοοικογενειακή βία, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς ρυθμίσεις στο ελληνικό δίκαιο.

Παράλληλα ανέπτυξε πλούσια συγγραφική δραστηριότητα, με έργα που αφορούν το δίκαιο, την πολιτική και την ιστορία, μεταξύ των οποίων τα «The Formation of Contracts», «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια», «Η Ευρώπη των Δέκα», «Με την Παράδοση στην Ανανέωση», «Κείμενα Αμφισβήτησης», «Η Πρόκληση του 1992», «Οδοιπορικό στην Κορινθία», «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα», «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής», «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» και «Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930».

Το 2019 προχώρησε στη δωρεά της προσωπικής του συλλογής νομισμάτων στο Νομισματικό Μουσείο. Η συλλογή περιλαμβάνει 3.745 νομίσματα από την αρχαιότητα έως τους μεσαιωνικούς χρόνους, καλύπτοντας αρχαίες ελληνικές, ελληνορωμαϊκές, ρωμαϊκές, υστερορωμαϊκές, βυζαντινές και μεσαιωνικές περιόδους. Το 2023, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και τεκμηρίωσης, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα – χρυσά, αργυρά νομίσματα και ένα αρχαίο δελφινόσχημο – τα οποία εκτίθενται στο μουσείο.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη, και απέκτησαν μία κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
100
72
69
62
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Συνάντηση Ζαχαράκη με Γκιλφόιλ: «Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον»
Η υπουργός Παιδείας και η πρέσβης των ΗΠΑ συζήτησαν για κοινές δράσεις με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Σοφία Ζαχαράκη
Βορίδης για Καρυστιανού: Δεν είναι κατανοητή η ταυτότητά της, ψαρεύει σε θολά νερά όπως ο Βελόπουλος
Ο πρώην υπουργός άσκησε κριτική στα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ και στάθηκε στις δεσμεύσεις για μετανάστευση και εμπόριο μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στην Άγκυρα
Ο Μάκης Βορίδης
Νίκος Δένδιας από Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γκιουλέρ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε στο επίκεντρο την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και την αμυντική παραγωγή, παρουσιάζοντας την «Ατζέντα 2030» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Νίκος Δένδιας
Newsit logo
Newsit logo