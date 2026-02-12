Ελλάδα

Λένα Παπαληγούρα: Συντετριμμένη από τον θάνατο του πατέρα της – Η σχέση αγάπης και η αφιέρωση που του είχε κάνει

Η Λένα Παπαληγούρα δήλωνε διαχρονικά περήφανη για τον πατέρα της
Η Λένα Παπαληγούρα με τον πατέρα της, Αναστάσιο Παπαληγούρα
Η Λένα Παπαληγούρα με τον πατέρα της, Αναστάσιο Παπαληγούρα / NDP PHOTO

Δύσκολες ώρες για την Λένα Παπαληγούρα, που προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας του πατέρα της. Η ηθοποιός και ο Αναστάσης Παπαληγούρας παρέμειναν δεμένοι στο πέρασμα των χρόνων. Μέσα από συνεντεύξεις της, είχε εκφράσει την υπερηφάνεια που ένιωθε για εκείνον, καθώς ως υπουργός Δικαιοσύνης το 2006 είχε θεσπίσει τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση.

Η Λένα Παπαληγούρα είχε δηλώσει, ότι αυτό το νομικό πλαίσιο ήταν καθοριστικό για να γίνουν ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, εισηγήθηκε τον νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, ο οποίος έμεινε γνωστός ως «νόμος Παπαληγούρα». 

Η ηθοποιός χαρακτήρισε «τρομερό» το γεγονός ότι ο πρώτος νόμος για την κακοποίηση θεσπίστηκε μόλις το 2006, υπογραμμίζοντας πόσο πίσω βρισκόταν η χώρα σε αυτό το ζήτημα.

Η Λένα Παπαληγούρα συνεχίζει να δίνει τις δικές της «μάχες» μέσω της τέχνης, αναδεικνύοντας τις πτυχές της σεξουαλικής κακοποίησης και την αναγκαιότητα νομικής προστασίας των θυμάτων.

Με αφορμή την παράσταση «Prima Facie», όπου υποδύεται μια δικηγόρο που έρχεται αντιμέτωπη με τα κενά του νόμου, η Λένα Παπαληγούρα ανέφερε ότι νιώθει πως δικαιώνει τον πατέρα της, αναδεικνύοντας τη σημασία του έργου του.

Η Λένα Παπαληγούρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Γονείς της ήταν ο πολιτικός, Αναστάσιος Παπαληγούρας και η διδάκτωρ Ψυχολογίας, Ζαΐρα Ράλλη-Παπαληγούρα. Παππούδες της ο πρώην πρωθυπουργός, Γεώργιος Ράλλης και ο πρώην υπουργός, Παναγής Παπαληγούρας.

