Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για την ένταξή του στη ΝΔ: Επιλογή μου να στηρίξω τη σταθερότητα – Οι πολίτες δεν βλέπουν τον Νίκο Ανδρουλάκη ως εναλλακτική

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Ο πολιτικός είναι για να σκέφτεται και να δρα, όχι να φοβάται. Με τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε συμφωνήσει πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν είτε λίγο πριν, είτε λίγο μετά τη ΔΕΘ», επεσήμανε.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος
Ο Ανδρέας Λοβέρδος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

«Δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία για σταυρούς, θα δώσω μάχες για τη χώρα μου» είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας για την απόφασή του να ενταχθεί στην Νέα Δημοκρατία.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία σημείωσε πως: «Το γεγονός να υπηρετείς τη σταθερότητα και το συμφέρον της πατρίδας σου, είναι μία πρόκληση που μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη».

«Η σχέση που είχαμε με τον κύριο Μητσοτάκη, περιοριζόταν μονάχα σε μία συνομιλία το 2019, όταν κέρδισε τις εκλογές και τον είχα συγχαρεί. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου, τότε έκλεισε η συμφωνία. Είχαμε μιλήσει μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου. Τότε ήταν η αναταραχή με τα Τέμπη. Του είχα πει ότι αυτή η άποψη που κυριαρχεί “ας φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε μετά”, με επιστρέφει στο 2012. Η χώρα δεν μπορεί να το ξαναπεράσει αυτό. Τότε, ήταν η επιλογή μου ότι θα στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας, την οποία υπηρετεί αυτήν τη στιγμή μόνος ένας πολιτικός χώρος», σημείωσε. «Η κρίση στη Γαλλία σου δείχνει τι μπορεί να πάθεις χωρίς σταθερότητα» συμπλήρωσε.

«Εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου» σημείωσε.

 

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Ο πολιτικός είναι για να σκέφτεται και να δρα, όχι να φοβάται. Με τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε συμφωνήσει πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν είτε λίγο πριν, είτε λίγο μετά τη ΔΕΘ», επεσήμανε. 

Συνέχισε λέγοντας πως δεν ανοίξει βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ και υπογράμμισε πως οι πολίτες δεν βλέπουν τον Ανδρουλάκη ως εναλλακτική.

«Μου φαίνεται ότι δεν στέκει πολιτικά ένας ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 7% να ζητά εκλογές» πρόσθεσε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Όταν λες να φύγει κάποιος και δεν λες ποιος να έρθει, και αυτοί που το ζητούν δεν λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους, τότε ο κίνδυνος αστάθειας γίνεται πρώτος. Η ακυβερνησία δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορείς να λες εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένως σε εκλογές ότι δεν σε θεωρεί εναλλακτική λύση» κατέληξε ο κ. Λοβέρδος.

Μιλώντας η Άννα Διαμαντοπούλου στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ σημείωσε πως δεν προκαλεί έκπληξη η ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο προκαλεί οργή στους ανθρώπους που τον στήριξαν πριν δυο χρόνια όταν κατέβηκε για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τέσσερις μήνες αναμονής στον ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι
Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος είπε ότι δεν θα πρέπει να γίνει άλλη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνοντας με τον τρόπο του στον Αλέξη Τσίπρα μία νέα εσωκομματική κρίση
Ο Αλέξης Τσίπρας
Όλο το παρασκήνιο της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Η «μάχη» του κέντρου από τη ΝΔ
Ο Α. Λοβέρδος είχε εδώ και πολύ καιρό επαφές με την Πειραιώς, ενώ ήδη από τα μέσα Ιουλίου, σε συνέντευξή του είχε δηλώσει σιβυλλικά ότι «στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος θα είμαι παρών»
Ανδρέας Λοβέρδος και Κυριάκος Μητσοτάκης 20
Μητσοτάκης: Εγκαινιάζεται το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών – Στόχος οι επενδύσεις 1 δισ. σε τεχνολογία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
To Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου, με στόχο να προσελκύσει επενδύσεις
Κυριάκος Μητσοτάκης 4
Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη ΝΔ – «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»
«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την προσχώρηση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ
Ανδρέας Λοβέρδος και Κυριάκος Μητσοτάκης 361
Newsit logo
Newsit logo