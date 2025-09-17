Ανδρέας Λοβέρδος για την ένταξή του στη ΝΔ: Επιλογή μου να στηρίξω τη σταθερότητα – Οι πολίτες δεν βλέπουν τον Νίκο Ανδρουλάκη ως εναλλακτική

«Δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία για σταυρούς, θα δώσω μάχες για τη χώρα μου» είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας για την απόφασή του να ενταχθεί στην Νέα Δημοκρατία.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία σημείωσε πως: «Το γεγονός να υπηρετείς τη σταθερότητα και το συμφέρον της πατρίδας σου, είναι μία πρόκληση που μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σχέση που είχαμε με τον κύριο Μητσοτάκη, περιοριζόταν μονάχα σε μία συνομιλία το 2019, όταν κέρδισε τις εκλογές και τον είχα συγχαρεί. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου, τότε έκλεισε η συμφωνία. Είχαμε μιλήσει μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου. Τότε ήταν η αναταραχή με τα Τέμπη. Του είχα πει ότι αυτή η άποψη που κυριαρχεί “ας φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε μετά”, με επιστρέφει στο 2012. Η χώρα δεν μπορεί να το ξαναπεράσει αυτό. Τότε, ήταν η επιλογή μου ότι θα στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας, την οποία υπηρετεί αυτήν τη στιγμή μόνος ένας πολιτικός χώρος», σημείωσε. «Η κρίση στη Γαλλία σου δείχνει τι μπορεί να πάθεις χωρίς σταθερότητα» συμπλήρωσε.

«Εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου» σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Ο πολιτικός είναι για να σκέφτεται και να δρα, όχι να φοβάται. Με τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε συμφωνήσει πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν είτε λίγο πριν, είτε λίγο μετά τη ΔΕΘ», επεσήμανε.

Συνέχισε λέγοντας πως δεν ανοίξει βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ και υπογράμμισε πως οι πολίτες δεν βλέπουν τον Ανδρουλάκη ως εναλλακτική.

«Μου φαίνεται ότι δεν στέκει πολιτικά ένας ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 7% να ζητά εκλογές» πρόσθεσε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Όταν λες να φύγει κάποιος και δεν λες ποιος να έρθει, και αυτοί που το ζητούν δεν λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους, τότε ο κίνδυνος αστάθειας γίνεται πρώτος. Η ακυβερνησία δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορείς να λες εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένως σε εκλογές ότι δεν σε θεωρεί εναλλακτική λύση» κατέληξε ο κ. Λοβέρδος.

Μιλώντας η Άννα Διαμαντοπούλου στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ σημείωσε πως δεν προκαλεί έκπληξη η ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο προκαλεί οργή στους ανθρώπους που τον στήριξαν πριν δυο χρόνια όταν κατέβηκε για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.