Ανδρουλάκης: «Εθνικό καθήκον» να νικήσουμε τη ΝΔ – Διχασμένοι οι «πράσινοι» συνδικαλιστές

Αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του λόγου του ότι δε θα επιτρέψει σε κανέναν «να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον
O Νίκος Ανδρουλάκης
O Νίκος Ανδρουλάκης / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

«Ένεση» τόνωσης του ηθικού επιχείρησε να κάνει στη βάση του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκφωνώντας μία ομιλία με άκρως προεκλογικό χαρακτήρα σε εκδήλωση των Νομαρχιακών Επιτροπών A’ και B’ Θεσσαλονίκης.

Καταλογίζοντας στη ΝΔ ευθύνες για την ακρίβεια, τις ανισότητες, την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, την απαξίωση της δημόσιας Υγείας και της δημόσιας Παιδείας, την ανασφάλεια και την εγκληματικότητα που παρατήρησε στη χώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και οι δημοσκοπήσεις θέλουν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα έχει μόνο ένα κόμμα εξουσίας, τη ΝΔ. Εκτιμώντας δε, ότι τη σούπα τους χαλάει το ΠΑΣΟΚ, κάλεσε όλες τις γενιές του κόμματος να δώσουν τον αγώνα ενωμένες για να νικήσουν τη ΝΔ.

«Αυτή η παράταξη γεννήθηκε με δυο λέξεις: την πατρίδα και την πρόοδο. Αυτές είναι η πυξίδα της παράταξης μας», είπε, σημειώνοντας πως ήττα για το ΠΑΣΟΚ είναι μία πατρίδα οκτώμισι εκατομμυρίων Ελλήνων με έναν γηρασμένο πληθυσμό στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, μία πατρίδα που διώχνει τα παιδιά της στο εξωτερικό, μία πατρίδα που δεν λειτουργεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλά οδηγείται στις χειρότερες εποχές.

Γι’ αυτό στις επόμενες εκλογές δεν κρίνεται το μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών σας και των οικογενειών σας. Και δεν αξίζει να είναι στα χέρια των ανθρώπων που υπονομεύουν το μέλλον της χώρας», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνοντας το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα του στο εξής και των τόνων που θα σηκώσει στον δρόμο προς τις κάλπες. Διερωτώμενος εξάλλου αν μπορεί να συγκρουστεί με τα συμφέροντα αυτός που έμαθε να λειτουργεί μόνο με αυτά, χαρακτήρισε «εθνικό καθήκον» για το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ και να οικοδομήσει τη σύγχρονη Ελλάδα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Εθνικής Αξιοπρέπειας.

Στα δύο οι «πράσινοι» συνδικαλιστές

Και ενώ η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη είχε μάλλον ξεσηκωτικό χαρακτήρα, αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του λόγου του ότι δε θα επιτρέψει σε κανέναν «να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι μπορεί να μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ».

Και αυτό, γιατί είχε προηγηθεί «θερμό επεισόδιο» στο εσωτερικό του κόμματος μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και ΠΑΣΚΕ. Ειδικότερα, με αφορμή ανακοίνωση του Συνδικαλιστικού Δικτύου του κόμματος για την υπόθεση Παναγόπουλου, στελέχη της ΠΑΣΚΕ προειδοποίησαν με επιστολή τους προς το ΠΑΣΟΚ ότι θα φύγουν από το κόμμα αν δεν είναι υποψήφιος για σύνεδρος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Είχε προηγηθεί πανελλαδική τηλεδιάσκεψη περίπου 180 συνδικαλιστών, την οποία συγκάλεσε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ στον απόηχο του «αιτήματος» του Συνδικαλιστικού Δικτύου να μην είναι εκ νέου υποψήφιος. Δεν είναι λίγοι μάλιστα, όσοι υποστηρίζουν ότι στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου την Κυριακή για την εκλογή συνέδρων στο συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο, οι «πράσινοι» συνδικαλιστές θα κατέβουν με δύο ψηφοδέλτια.

Από τη μία η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου και από την άλλη το «Ενωτικό Ψηφοδέλτιο», πιθανότατα με επικεφαλής τον Γιάννη Μπουλέρο. Πράγμα που προφανώς θα επηρεάσει τις αποδόσεις τους και άρα εκ νέου το κλίμα στο εσωτερικό της παράταξης.

