ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 21 Μαΐου η συζήτηση στη Βουλή για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Την Πέμπτη 21 Μαΐου του 2026 θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των δύο προτάσεων για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή. Οι προτάσεις έχουν κατατεθεί αφενός από το ΠΑΣΟΚ και αφετέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Η διαδικασία για την προανακριτική επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή συμφωνήθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, με την τελική απόφαση να προβλέπει τη διεξαγωγή της συζήτησης την Τετάρτη 21 Μαΐου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η συζήτηση για ενδεχόμενη εξεταστική επιτροπή να πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου, με την απάντηση του πρωθυπουργού να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση θετικής εισήγησης, αναμένεται να συγκληθεί νέα Διάσκεψη των Προέδρων την ερχόμενη Τετάρτη (20.05.2026), προκειμένου να καθοριστούν τα διαδικαστικά βήματα της σχετικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας.