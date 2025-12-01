Ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μπλόκα των αγροτών: Δέσμευση για «δεύτερη κατανομή» με υψηλότερες ενισχύσεις

Σε εγρήγορση βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Το ενδεχόμενο να λάβουν μεγάλη έκταση προβληματίζει ιδιαίτερα την κυβέρνηση, η οποία επιστρατεύει όλες της τις δυνάμεις για να επικοινωνήσει στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους ότι στέκεται στο πλευρό τους και ότι είναι θέμα χρόνου να ομαλοποιηθούν οι πληρωμές.

«Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτηση του, μιλώντας για τις πληρωμές, επισημαίνοντας πως θα ακολουθήσει μια «δεύτερη κατανομή» για «τους ειλικρινείς αγρότες που θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις από προηγούμενες χρονιές».

Ανησυχία για την έκταση των μπλόκων

Παρά την καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έως τις 30 Νοεμβρίου, η ένταση, δεν αποκλιμακώθηκε, το αντίθετο μάλιστα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους ακόμη και μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το σενάριο να κοπεί η χώρα στα δύο, με στελέχη της κυβέρνησης να μη κρύβουν την ανησυχία τους και να τονίζουν ότι θα πρόκειται για μια «εξέλιξη με πολυεπίπεδες συνέπειες και κυρίως οικονομικές».

«Στριμωγμένοι» οι βουλευτές αγροτικών περιοχών

Ιδιαίτερα προβληματισμένοι είναι οι «γαλάζιοι» βουλευτές της επαρχίας, οι οποίοι γίνονται δέκτες μεγάλης πίεσης από τους αγρότες και τα επιχειρήματα που προτάσσουν δεν έχουν βρει ευήκοα ώτα.

Τα μπλόκα έρχονται σε μια στιγμή κατά την οποία η ΝΔ πασχίζει να κερδίσει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος και ενώ τα περιθώρια της κυβέρνησης για να ικανοποιήσει συνολικά τα αιτήματα των αγροτών, είναι στενά. Οι αυστηροί έλεγχοι που έχουν επιβάλλει οι Βρυξέλλες, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και που ευθύνονται για καθυστερήσεις στις πληρωμές, είναι όρος απαράβατος για τη συνέχιση των κοινοτικών ενισχύσεων προς τη χώρα μας.

Το μήνυμα Τσιάρα

Χθες, εκτός από τον πρωθυπουργό, μήνυμα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους έσπευσε να στείλει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστή η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που πιστεύουν ότι αδικήθηκαν, να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.

Μητσοτάκης: «Γιατί είναι μικρότερη η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης»

Ο Κ. Μητσοτάκης, μέσα από την εβδομαδιαία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης είναι μικρότερη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι (φέτος δόθηκαν 363 εκατ., έντι 476 εκατ. πέρυσι), σημείωσε ότι «κυρίως υποβλήθηκαν λιγότερες δηλώσεις και διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από περίπου 44.000 αγρότες, για τους οποίους θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα επαλήθευση στοιχείων».

«Έρχεται και… δεύτερη κατανομή»

«Ωστόσο, η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν. Αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα ακολουθήσει μια “δεύτερη κατανομή” για τους ειλικρινείς αγρότες που θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις από προηγούμενες χρονιές» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

Με άλλα λόγια, τα 113 εκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.

«Περισσότερα φέτος τα χρήματα»

Πηγές της κυβέρνησης, σπεύδουν, δε, να τονίσουν ότι φέτος τα χρήματα προς τους αγρότες θα είναι περισσότερα.

Όπως σημειώνουν, θα φτάσουν συνολικά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισεκατομμύρια έναντι 2,7 δισ. που ήταν πέρυσι, «καθώς οι πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ».

Το μήνυμα στους κτηνοτρόφους

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους – όπου υπάρχει ζήτημα σε 5 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, λόγω του μαθηματικού τύπου για τους βοσκότοπους – οι ίδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μια συμπληρωματική πληρωμή, μετά την καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε.

Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή, όπως εξηγούν, θα γίνει με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, και αγοράς ζωοτροφών, λαμβάνοντας υπόψη το ευμενέστερο για τους ίδιους κριτήριο, ώστε να μην αδικηθούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους άλλων περιοχών.

«Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα όσο περισσότερο μπορούμε» είναι το μήνυμα της κυβέρνησης, η οποία συστήνει ψυχραιμία και ζητά την κατανόηση αγροτών και κτηνοτρόφων.