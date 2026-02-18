Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (18.02.2026) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να πουν το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η κηδεία της πολιτικού, που υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, τελέστηκε δημοσία δαπάνη.

Η σορός της Άννας Ψαρούδα–Μπενάκη μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 12.00 στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων, όπου οικεία πρόσωπα, συνεργάτες και άνθρωποι που τη γνώρισαν και συμπορεύτηκαν μαζί της συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν την εκλιπούσα, ενώ η κηδεία της πρώην προέδρου της Βουλής ήταν προγραμματισμένη για τις 13.00.

Το «παρών» στην κηδεία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη έσωσαν πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες από όλο το φάσμα του δημόσιου βίου.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, καθώς και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Στον χώρο είχαν προσέλθει ακόμη υπουργοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Κώστας Σκρέκας, ο ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης και η Σοφία Βούλτεψη.

Το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και πρόσωπα με μακρά θεσμική διαδρομή: ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ο πρώην υπουργός Παιδείας Θεόδωρος Φορτσάκης, ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Μιχάλης Σταθόπουλος, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Παρόντες ήταν επίσης οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιάννης Βαληνάκης.

Στεφάνια εστάλησαν, μεταξύ άλλων, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να τιμήσει τη μνήμη μιας προσωπικότητας που συνέδεσε το όνομά της με ουσιαστικές θεσμικές κατακτήσεις, τόσο για τη θέση των γυναικών στη δημόσια ζωή όσο και για τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας.

Ποια ήταν η Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη

Γεννημένη στην Αθήνα, κόρη του ναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα και σύζυγος του ιστορικού της φιλοσοφίας Λίνου Γ. Μπενάκη, η Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Έλαβε διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βόννης, ενώ εργάσθηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλανκ στο Φράιμπουργκ και διέγραψε μακρά πανεπιστημιακή πορεία στη Νομική Σχολή Αθηνών, διδάσκοντας Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Στην πολιτική η Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη εισήλθε το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και επί σειρά ετών εκλεγόταν στην Α’ Αθηνών, έως το 2009. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, υπουργός Πολιτισμού και υπουργός Δικαιοσύνης, πριν αναλάβει την προεδρία της Βουλής (2004–2007). Κατά τη θητεία της έδωσε έμφαση στην κοινοβουλευτική διπλωματία, με επίσημες επισκέψεις και επαφές σε κοινοβούλια εκτός και εντός Ευρώπης.