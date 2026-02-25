Αντιπαράθεση Φλωρίδη και Φάμελλου για τις εκταφές των Τεμπών: «Τα πράγματα εξελίσσονται όπως προβλέπει η νομοθεσία », «Πάρτε θέση»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, με αντικείμενο τις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και το ενδεχόμενο διενέργειας εξειδικευμένων εξετάσεων σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι «σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη και την ελληνική Πολιτεία, τα πράγματα εξελίσσονται όπως η νομοθεσία προβλέπει», τονίζοντας πως «δεν εμποδίζεται κανένας», αλλά όλα θα προχωρήσουν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης επιχείρησε να περιγράψει αναλυτικά τα στάδια που προβλέπονται για την υπόθεση των Τεμπών, από τον ορισμό ιατροδικαστών πραγματογνωμόνων έως την επιλογή των εξετάσεων και την αναζήτηση κατάλληλων εργαστηρίων.

Παράλληλα, ανέφερε, με επιφύλαξη ως προς τη διασταύρωση της πληροφορίας, ότι ελληνικά εργαστήρια φέρονται να απευθύνονται ήδη στη Διεθνή Ένωση Εργαστηρίων Τοξικολογίας, ζητώντας στοιχεία για το ποια εργαστήρια μπορούν να αναλάβουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι η ελληνική νομοθεσία όχι μόνο δεν περιορίζει τα δικαιώματα των συγγενών, αλλά προβλέπει τον τρόπο υλοποίησής τους.

Η διαδικασία για εκταφές και εξετάσεις

Επίσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Λάρισας για πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις, κλήθηκαν οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών να δηλώσουν αν επιθυμούν εκταφές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από τις 57 οικογένειες, οι 48 δήλωσαν αρχικά ότι δεν επιθυμούν, ενώ 9 ότι επιθυμούν· στη συνέχεια, 4 από αυτές απέσυραν το αίτημά τους, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί η εικόνα των 52 οικογενειών που δεν επιθυμούν εκταφή και 5 που επιθυμούν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πραγματογνώμονες, σε συνδυασμό με τα αιτήματα των συγγενών, θα καθορίσουν τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και στη συνέχεια θα απευθυνθούν σε ελληνικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες από αυτές μπορούν να διενεργηθούν. Εφόσον υπάρξει αδυναμία, όπως είπε, το νομικό πλαίσιο προβλέπει προσφυγή σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχη πρακτική είχε ακολουθηθεί και κατά την ανάκριση, με αποστολή υλικού σε εργαστήρια του Λονδίνου και της Ιταλίας.

Πρέσινγκ Φάμελλου για εξετάσεις στο εξωτερικό

Στο αίτημά του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, να δηλώσει ότι «συμφωνεί πολιτικά» με το να γίνουν οι απαραίτητες «χημικές και απεικονιστικές» εξετάσεις των σορών των θυμάτων των Τεμπών που πρόκειται εκταφούν σε εργαστήρια του εξωτερικού, εφόσον δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία στην Ελλάδα, επανήλθε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη δευτερολογία του στη Βουλή, μετά την παρέμβαση του κ. Φλωρίδη.

Όπως είπε, απαντώντας στον υπουργό, δεν υποστήριξε ότι το ελληνικό σύστημα «απορρίπτει το ενδεχόμενο εξετάσεων ή άλλων αναλύσεων στο εξωτερικό» ούτε ότι δεν πιστεύει στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. «Μ’ όλο αυτό το κράτος διαπλοκής που έχετε στήσει, ζητούμε τη δική σας πολιτική τοποθέτηση μπροστά στους πολίτες για να ανοίξουν όλες οι πόρτες, γιατί έτσι έγινε και με τον Πάνο Ρούτσι», εξήγησε και επέμεινε να τοποθετηθεί «ξεκάθαρα» ο κ. Φλωρίδης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε το λόγο και τρίτη φορά για να απαντήσει στον υπουργό, τονίζοντας ότι σαφώς «πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο» και «να προσέχει πολύ τη δουλειά της η δικαστική υπηρεσία», υποστηρίζοντας ότι κανείς ποτέ δεν είπε ότι πρέπει η διαδικασία των ερευνών, των αναλύσεων ή των εκταφών να γίνει χωρίς κανόνες και χωρίς πρωτόκολλο.

«Εφόσον η παραγγελία μιλάει για κάθε συναφή ανάλυση, εξέταση και η ιατροδικαστική υπηρεσία την οποία στηρίξατε, λέει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα εργαστήρια και οι λειτουργίες στη χώρα μας, συναινείτε εσείς ως υπουργός Δικαιοσύνης ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος που λέει ότι πρέπει να γίνουν σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο εργαστήριο του εξωτερικού με βάση τα πρωτόκολλα και τις υποχρεώσεις που σαφέστατα απαιτεί μια τέτοια κρίσιμη και δύσκολη διαδικασία;», επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε, κατηγορώντας και πάλι την κυβέρνηση για «τοξικότητα» και ότι «κάνει κακό στη Δικαιοσύνη, κακό στην Δημοκρατία, κακό στην ελληνική κοινωνία» και γι΄ αυτό «πρέπει να φύγει το συντομότερο».