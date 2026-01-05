Αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – κυβέρνησης με αφορμή τη Βενεζουέλα: «Βαθύτατα προβληματική και ντροπιαστική η δήλωση Μητσοτάκη»

Τη ρητορική τους απέναντι στην κυβέρνηση κλιμακώνουν στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δήλωση Μητσοτάκη για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Και δε θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, καθώς για την Χαριλάου Τρικούπη, η υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου είναι θέμα αρχής και όχι ζήτημα που αντιμετωπίζεται αλά καρτ.

Δεν είναι ότι συμπαθούσαν τον Μαδούρο ή αποδέχονταν το καθεστώς του. Κάθε άλλο. Η Σοσιαλιστική Διεθνής και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ουδέποτε αναγνώρισαν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024 όπως ανακοινώθηκε από το καθεστώς Μαδούρο, ενώ στο ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για ένα ανελεύθερο απολυταρχικό καθεστώς, στο οποίο όμως η απάντηση δεν μπορεί να είναι η βία, αλλά η εμβάθυνση της Δημοκρατίας. «Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις», λένε, τονίζοντας ότι η ανάγκη για αλλαγή σελίδας στη Βενεζουέλα δε νομιμοποιεί επιλογές σαν αυτή των ΗΠΑ και πως ο λαός της Βενεζουέλας θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο ως ανεξάρτητος και κυρίαρχος.

Δεν είναι τυχαίο ότι σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», στο ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για μία βαθύτατα προβληματική και ντροπιαστική δήλωση για τον πρωθυπουργό μίας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Αναρωτιούνται εξάλλου, αν ο πρωθυπουργός θα έχει την ίδια αντιμετώπιση σε κάθε ανάλογη «επέμβαση» στο μέλλον, ή αν θα έπρεπε ως χώρα να έχουμε επιλέξει τη σιωπή στις περιπτώσεις της Ουκρανίας το 2022 ή και της εισβολής στην Κύπρο ακόμα το 1974. «Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται», σημειώνουν, εξηγώντας ότι αυτό δεν ισχύει ανάλογα με την συγκυρία, αλλά οριζόντια και παντού.

«Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, κατά τις οποίες τηρούμε το διεθνές δίκαιο και άλλες που δεν μας ενδιαφέρουν οι κατάφωρες παραβιάσεις του;», διερωτούνται στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης και φέρνουν την κυβέρνηση προ των ευθυνών της. «Αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να παραβιάζεται με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, ποιο ακριβώς επιχείρημα θα επικαλεστεί ξανά η ελληνική κυβέρνηση για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο και το Αιγαίο;», ρωτούν, προειδοποιώντας πως όταν ένας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν είναι ώρα να συζητηθεί η νομιμότητα», τότε αποδέχεται στην πράξη ότι η ισχύς προηγείται του δικαίου. Και αυτό δεν είναι κάτι άλλο, παρά το δόγμα, με το οποίο η Τουρκία στρέφεται εδώ και δεκαετίες εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στην Χαριλάου Τρικούπη όμως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και για κάτι ακόμα. Αναφερόμενοι στην στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σημειώνουν ότι διαμορφώνει ένα πολύ επικίνδυνο ιστορικό προηγούμενο για το μέλλον. Ειδικά από τη στιγμή που οι δηλώσεις της αμερικανικής διοίκησης που ακολούθησαν της επιχείρησης, απέδειξαν ότι το μόνο κίνητρο της τελευταίας, δεν ήταν η αποκατάσταση της Δημοκρατίας, αλλά η πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της Βενεζουέλας.

Όσο για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων με ποιο δικαίωμα και με ποια στόχευση μπορεί ο πρωθυπουργός να μεταβάλει τη θεμελιώδη βάση της εθνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και πώς μπορεί η χώρα μας να στηρίζει την εφαρμογή των διεθνών κανόνων, όταν η Κυβέρνησή της αποδέχεται ρητώς την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και του δικαίου του ισχυρού.