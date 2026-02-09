Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Καμία υποχώρηση από τις «κόκκινες γραμμές», δηλώνει η Αθήνα

Χαμηλά κρατά η Αθήνα τον «πήχη» των προσδοκιών για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δύο 24ωρα από σήμερα, στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Το «όχι» σε παρεμβάσεις… τρίτων

Ωστόσο, σε αυτό το μομέντουμ διεθνούς αβεβαιότητας, μετά τις παρεμβάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ιράν, στη Γάζα, αλλά και στην Ευρώπη, οι δύο πλευρές πρωτίστως επιδιώκουν να στείλουν το μήνυμα ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και ότι δεν απαιτείται καμία παρέμβαση για τις μεταξύ τους διαφορές από άλλες δυνάμεις.

Το κλίμα αυτό αποτυπώθηκε και στην κυβερνητική διαρροή μετά την επίσημη ανακοίνωση για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο την ερχόμενη Τετάρτη. «Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο στόχος της ηρεμίας σε θάλασσα και αέρα…

Επί της ουσίας της διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα στη σχέση της με την Άγκυρα, τον καθορισμό Α.Ο.Ζ. και υφαλοκρηπίδας, δεν αναμένεται να υπάρξει πρόοδος, όμως για την Αθήνα είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ηρεμία σε θάλασσα και αέρα και ο διάλογος να μένει «ζωντανός» ώστε να αποκλιμακώνονται οι εντάσεις και οι κρίσεις.

Αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης σημειώνουν ότι η αίσθηση που έχει αποκομίσει η Αθήνα στις επαφές που είχε σε ανώτερο επίπεδο για την προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, είναι ότι και η Άγκυρα κινείται σε αυτή τη λογική.

Κι αυτό, παρά τις διατήρηση των προκλήσεων, λίγο πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών, με τη διετή NAVTEX ερευνών στο Αιγαίο που εξέδωσε πρόσφατα η Τουρκία και η οποία θεωρείται απάντηση στις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια.

Όπως επίσης και παρά το νέο κρεσέντο του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο επανέφερε το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Καμία υποχώρηση από τις “κόκκινες γραμμές”»

«Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση ή οποιαδήποτε συζήτηση ζητημάτων κυριαρχίας ή «κόκκινων γραμμών»» διαμηνύει η Αθήνα, απορρίπτοντας την προκλητική ρητορική της Άγκυρας.

«Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να μιλάει για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των «γκρίζων ζωνών» ή οποιαδήποτε άλλης τέτοιας αιτίασης», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Τα… οφέλη από τα «ήρεμα νερά»

Στη συνέντευξη του στον Σκάι και ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης της έντασης από την Τουρκία.

Και πάντως, παρά την ενόχληση της Άγκυρας για τη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις Η.Π.Α., τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα Θαλάσσια Πάρκα από την Αθήνα, την αμυντική της θωράκιση, το ελληνικό βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, η Αθήνα τονίζει ότι είναι πολλαπλά τα οφέλη από τα «ήρεμα νερά» που έχουν πετύχει να έχουν οι δύο χώρες.

«Το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμιση χρόνια» υπογραμμίζουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, αναφέροντας τη μείωση της παραβατικότητας σε αέρα και θάλασσα, τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου, την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου, αλλά και την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και στη συνολική μείωση των ροών.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας είναι η πρώτη ύστερα από 1,5 χρόνο.

Η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.