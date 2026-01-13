Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς για Novartis: «Πολιτική σκευωρία όπως ομολόγησε ο Τσίπρας»

Ο πρώην πρωθυπουργός, ένα από τα πολιτικά που στοχοποίησαν οι δύο ψευδομάρτυρες, τονίζει στη δήλωσή του ότι ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή του
Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς
Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Την απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση Novartis σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς,  κάνοντας λόγο για πιστοποίηση της πολιτικής σκευωρίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ένα από τα πολιτικά που στοχοποίησαν οι δύο ψευδομάρτυρες στην υπόθεση Novartis, τονίζει στη δήλωσή του ότι οι «σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς» και επεσήμανε ότι ήταν κάτι που «ομολόγησε ο ηθικός αυτουργός Αλέξης Τσίπρας».

 «Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών» αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς, και προσθέτει:

«Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ.Τσίπρας, στο βιβλίο του.

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω “μέχρι τέλους”. Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα…».

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την υπόθεση Novartis

 

Δίκη Novartis: Με τη «βούλα» ψευδομάρτυρες, Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλης

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τρίτης (13.1.26), οι δύο κατηγορούμενοι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι. Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και η Μαρία Μαραγγέλη, που ως προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» αντίστοιχα, καταδικάστηκαν όπως και πρωτοδίκως, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων που στράφηκαν εναντίον τους με μηνύσεις και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
94
88
82
78
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αυτοί είναι οι 25 αγρότες που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη στις 15:00 - Εκπροσωπούν 14 μπλόκα και οργανώσεις από όλη τη χώρα
Στο Μέγαρο Μαξίμου θα δώσουν το παρών εκπρόσωποι 14 μπλόκων και αγροτικών οργανώσεων από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη
Μπλόκα αγροτών 48
Παύλος Μαρινάκης: «Κομματικά εγκάθετοι όσοι πυρπολούν τον διάλογο με τον Μητσοτάκη – Η αστυνομία θα επιβάλει τον νόμο στα μπλόκα»
«Σε καμία πολιτεία δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκήσει τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο - δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω - τα αιτήματά τους»
Παύλος Μαρινάκης 7
Newsit logo
Newsit logo