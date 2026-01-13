Αντώνης Σαμαράς για Novartis: «Πολιτική σκευωρία όπως ομολόγησε ο Τσίπρας»

Την απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση Novartis σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για πιστοποίηση της πολιτικής σκευωρίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ένα από τα πολιτικά που στοχοποίησαν οι δύο ψευδομάρτυρες στην υπόθεση Novartis, τονίζει στη δήλωσή του ότι οι «σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς» και επεσήμανε ότι ήταν κάτι που «ομολόγησε ο ηθικός αυτουργός Αλέξης Τσίπρας».

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών» αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς, και προσθέτει:

«Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ.Τσίπρας, στο βιβλίο του.

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω “μέχρι τέλους”. Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα…».

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την υπόθεση Novartis

Δίκη Novartis: Με τη «βούλα» ψευδομάρτυρες, Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλης

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τρίτης (13.1.26), οι δύο κατηγορούμενοι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι. Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και η Μαρία Μαραγγέλη, που ως προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» αντίστοιχα, καταδικάστηκαν όπως και πρωτοδίκως, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων που στράφηκαν εναντίον τους με μηνύσεις και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών.