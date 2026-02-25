Αντώνης Σαμαράς: Νέες αιχμές για κυριαρχικά δικαιώματα και ελληνοτουρκικά, ζητά από την κυβέρνηση να απαντήσει για Chevron και Κάσο

Παρέμβαση με αιχμές για τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, δηλώνοντας ότι «δεν δικαιούται να σιωπά» για τη χώρα. Ο κ. Σαμαράς ζητά από την κυβέρνηση άμεσες απαντήσεις για δύο υποθέσεις: τη σύμβαση με την Chevron για έρευνες και εξορύξεις νότια της Κρήτης και τις καταγγελίες περί τουρκικής παρεμπόδισης ερευνών στην Κάσο.

Ως προς τη σύμβαση με την Chevron, ο πρώην πρωθυπουργός εστιάζει σε διατυπώσεις που, όπως αναφέρει, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή και οι οποίες –κατά τον ίδιο– «υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων». Ειδικότερα, ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτει διατυπώσεις που –κατά τον ίδιο– γεννούν σοβαρά ερωτήματα, όπως:

«αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ»

«περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα»

«απώλεια οριοθετημένης περιοχής»

«παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης»

«Τι είδους σύμβαση είναι αυτή;» διερωτάται ο πρώην πρωθυπουργός. «Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;». Επίσης, θέτει ευθέως το ερώτημα πώς οι συγκεκριμένοι όροι συμβιβάζονται με τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς περί «ψήφου εμπιστοσύνης» στις ελληνικές θέσεις μέσω της συμφωνίας με την αμερικανική εταιρεία.

Δεύτερο πεδίο κριτικής αποτελεί, κατά τον Αντώνη Σαμαρά, το ζήτημα των ερευνών στην Κάσο. Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλείται δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου περί τουρκικής παρεμπόδισης, η οποία –όπως αναφέρει– οδήγησε σε μη ολοκλήρωση των ερευνών, αντιπαραβάλλοντάς τες με τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε πλήρως και χωρίς υποχώρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί σαφή κυβερνητική τοποθέτηση για το τι ακριβώς συνέβη, αφήνοντας αιχμές για τη γραμμή που ακολουθείται στα ελληνοτουρκικά. «Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Εδώ και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου.

Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα.

Γι αυτό και θέτω υπόψη του ελληνικού λαού δυο σημαντικά ζητήματα και απαιτώ από την κυβέρνηση άμεσα απαντήσεις.

Πρώτον, όπως αποκαλύφθηκε, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πως συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;

Συγκεκριμένα, στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται «αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ», «περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα», «απώλεια οριοθετημένης περιοχής», «παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης».

Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;

Δεύτερον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ευθέως ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, και ότι οι έρευνες λόγω Τουρκίας, προσέξτε, ΔΕΝ ολοκληρώθηκαν. Ο υπουργός των Εξωτερικών Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι “ το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση”.

Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;

Αυτά δεν λέγονται “ήρεμα νερά” …»