Αντώνης Σαμαράς: Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το αίτημα για εκταφή των σορών των θυμάτων στα Τέμπη

«Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους» δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός
Ο Αντώνης Σαμαράς
Ο Αντώνης Σαμαράς / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Παρέμβαση για την υπόθεση των Τεμπών έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με δήλωσή του σήμερα Παρασκευή (19.9.25).

Σχολιάζοντας την απόρριψη από τις Αρχές του αιτήματος των γονιών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη για εκταφή των σορών των παιδιών τους ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για έλλειψη ηθικού ερείσματος και για απόλυτο δικαίωμα των οικογενειών.

«Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους», τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς και υπογραμμίζει:

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

«Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.

