Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής

Δεν έλειψαν οι εντάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για προσπάθεια πολιτικής της εξόντωσης
Την άρση της βουλευτικής ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα Τρίτη 19.05.2026.

Η βουλευτής και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας, τα οποία υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής με ευρύτερη πλειοψηφία, παρά την έντονη αντίδρασή της και την συνηγορία που απέσπασε από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη.

«Υπέρ» της άρσης ασυλίας ψήφισαν 162 βουλευτές (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) στο αίτημα που υποβλήθηκε για την μηνυτήρια αναφορά δικαστικών λειτουργών της Λάρισας για την στάση της ως συνηγόρου στην δίκη των Τεμπών. «Κατά» τάχθηκαν 53 βουλευτές ενώ 13 τοποθετήθηκαν με το «παρών». Συνολικά ψήφισαν 228 βουλευτές.

Όσον αφορά στο δεύτερο αίτημα και την μήνυση από τον Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, σχετικά με όσα του είχε καταλογίσει η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφορικά με το εργοστάσιο Βιολάντα, «υπερ» της άρσης ασυλίας ψήφισαν 177 βουλευτές (κυρίως από τη ΝΔ), την καταψήφισαν 54 βουλευτές και 13 βουλευτές τοποθετήθηκαν με το «παρών». Για αυτή την υπόθεση το ΠΑΣΟΚ απείχε. Συνολικά μετείχαν στην ψηφοφορία 244 βουλευτές.

Το ΚΚΕ απείχε της ψηφοφορίας και για τα δύο αιτήματα, ενώ η Ελληνική Λύση τάχθηκε με το «παρών».

Η ένταση πάντως κατά την συζήτηση επί των εισαγγελικών αιτημάτων χτύπησε πολλές φορές «κόκκινο», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να θέτει θέμα ακυρότητας της διαδικασίας και παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, μεθοδεύσεις από την κυβερνητική πλειοψηφία σε μια προσπάθεια πολιτικής της εξόντωσης.

