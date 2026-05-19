Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας: Εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων

«Ο Ποντιακός Ελληνισμός, παρά τις αδιανόητες δοκιμασίες και τις τραγικές απώλειες που τον σημάδεψαν στις αρχές του 20ου αιώνα, κατόρθωσε να επιβιώσει βρίσκοντας καταφύγιο στη μητέρα πατρίδα»
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας ότι «σήμερα τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση».

Όπως σημείωσε, ο Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ταυτόχρονα τιμάμε έναν λαό, έναν πολιτισμό, μια ιστορία, που διένυσε τους αιώνες με περιόδους ακμής και λαμπρότητας, ως την ανείπωτη βαρβαρότητα των διώξεων και του ξεριζωμού. Η ημέρα αυτή αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης».

«Ο Ποντιακός Ελληνισμός, παρά τις αδιανόητες δοκιμασίες και τις τραγικές απώλειες που τον σημάδεψαν στις αρχές του 20ου αιώνα, κατόρθωσε να επιβιώσει βρίσκοντας καταφύγιο στη μητέρα πατρίδα, να δημιουργήσει με ακατάβλητη ενεργητικότητα και ηθικό σθένος και να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο της χώρας μας. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας» πρόσθεσε.

Κατέληξε λέγοντας πως: «Η Ελλάδα, πιστή στις αρχές της δημοκρατίας, της ειρήνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να προωθεί τον διάλογο, τη συμφιλίωση και τη διεθνή συνεργασία. Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.

Σήμερα, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών. Η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων μάς καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσηλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
102
92
88
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Ανδρουλάκης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «107 χρόνια μετά παραμένει αναγκαίος ο αγώνας για τη αναγνώριση της σφαγής»
«Η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο», είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την μαύρη επέτειο
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Παύλος Μαρινάκης για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Χρέος μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και η ηθική δικαίωση των θυμάτων»
«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού. Ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων», έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Συναγερμός στην Αθήνα για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» του Ερντογάν: Ο λόγος που η Τουρκία διεκδικεί 152 νησιά στο Αιγαίο
Η Αθήνα βρίσκεται σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, και διαμηνύει σταθερά στην Τουρκία ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μονομερή ενέργεια
Αιγαίο Πέλαγος 37
Newsit logo
Newsit logo