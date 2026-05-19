Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το μήνυμα για την μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων – «Οφείλουμε στην ποντιακή κοινότητα χρέος ευγνωμοσύνης»

«Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας: τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας», έγραψε στα social media ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το μήνυμα πως το συστηματικό σχέδιο εξάλειψης των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού, απέτυχε, έστειλε σήμερα (19.05.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την μαύρη επέτειο για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Ο πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση στα social media, θέλοντας να τιμήσει τους Πόντιους που σκοτώθηκαν αλλά και τους επιζώντες που εγκαταστάθηκαν στην νέα πατρίδα και έγιναν η «ραχοκοκαλιά του σύγχρονου κράτους». Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλεσε τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ως ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας που είχε ως αποτέλεσμα την εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας.

«Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σήμερα, η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας. Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας: τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας.

112 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησαν οι διωγμοί, οι εκτελέσεις, οι “πορείες θανάτου” στα βάθη της Ανατολίας, τα καταναγκαστικά τάγματα εργασίας, η μεταφορά αμάχων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από τότε που μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια καταστράφηκαν και χωριά ολόκληρα παραδόθηκαν στις φλόγες. Παρά τη χρονική απόσταση, ωστόσο, οι αναμνήσεις παραμένουν ολοζώντανες. Θυμόμαστε τις μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους. Τους άνδρες που χωρίστηκαν βίαια από τις συζύγους τους. Τους γέροντες που ξεριζώθηκαν από τη γη όπου οι πρόγονοί μας είχαν ζήσει για πάνω από τρεις χιλιετίες.

Το συστηματικό σχέδιο εξάλειψης των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε. Και απέτυχε διότι οι επιζώντες που έφθασαν στη νέα πατρίδα, δεν είχαν μαζί τους πολλά, πέρα από τις εικόνες των αγίων τους και ένα άσβεστο φως.

Αυτό που φώτισε τον δρόμο τους εδώ και τους επέτρεψε να μετατρέψουν τον πόνο σε προκοπή. Δεν αναβίωσαν απλώς ήθη και έθιμα. Έχτισαν νέες πόλεις, εμπλούτισαν την κουλτούρα μας και έγιναν η ραχοκοκαλιά του σύγχρονου κράτους. Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
266
102
102
92
89
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νέα επίθεση Σαμαρά κατά της κυβέρνησης με βολές για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»
«Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών»
Αντώνης Σαμαράς 77
Κωνσταντίνος Τασούλας: Εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων
«Ο Ποντιακός Ελληνισμός, παρά τις αδιανόητες δοκιμασίες και τις τραγικές απώλειες που τον σημάδεψαν στις αρχές του 20ου αιώνα, κατόρθωσε να επιβιώσει βρίσκοντας καταφύγιο στη μητέρα πατρίδα»
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Νίκος Ανδρουλάκης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «107 χρόνια μετά παραμένει αναγκαίος ο αγώνας για τη αναγνώριση της σφαγής»
«Η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο», είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την μαύρη επέτειο
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Παύλος Μαρινάκης για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Χρέος μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και η ηθική δικαίωση των θυμάτων»
«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού. Ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων», έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Συναγερμός στην Αθήνα για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» του Ερντογάν: Ο λόγος που η Τουρκία διεκδικεί 152 νησιά στο Αιγαίο
Η Αθήνα βρίσκεται σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, και διαμηνύει σταθερά στην Τουρκία ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μονομερή ενέργεια
Αιγαίο Πέλαγος 42
Newsit logo
Newsit logo