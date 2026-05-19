Πολιτική

Αθωώθηκε στο Εφετείο ο Στέφανος Κασσελάκης για το πόθεν έσχες ενώ ήταν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 

Ο Στέφανος Κασσελάκης επανέλαβε ότι δε γνώριζε την ελληνική νομοθεσία, που απαγόρευε την επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, για Έλληνα πολιτικό αρχηγό
Στέφανος Κασσελάκης
Ο Στέφανος Κασσελάκης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εκ νέου ραντεβού με τη δικαιοσύνη έδωσε σήμερα (19/05/26) ο Στέφανος Κασσελάκης για την υπόθεση με την εταιρεία του στο εξωτερικό, με την οποία παραβίασε το νόμο περί πόθεν έσχες, μετά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 30 μηνών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ, πριν από ένα χρόνο.

Στο Εφετείο ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης κηρύχθηκε αθώος για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, με το δικαστήριο να υιοθετεί τη σχετική εισαγγελική πρόταση.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δεν αποδείχθηκε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης όταν ανέλαβε Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία. Για δε τη δεύτερη εταιρεία, στην οποία εμφανιζόταν ως μέτοχος, κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δεν είχε δόλο για την πράξη του. «Δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος ότι δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία. Ο κατηγορούμενος όφειλε να το γνωρίζει και αμελώς δεν το γνώριζε και μάλιστα με βαριά αμέλεια αλλά υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος. Τα κίνητρα του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, ζητώντας την απαλλαγή του κ. Κασσελάκη, που ήταν παρών στο δικαστήριο και απολογήθηκε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επανέλαβε ότι δε γνώριζε την ελληνική νομοθεσία, που απαγόρευε την επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, για Έλληνα πολιτικό αρχηγό.

«Ενημερώθηκα ότι δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία.. Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο, τους εργαζόμενους απλήρωτους μέσα στις γιορτές… επίσης με ενημέρωσαν ότι ήταν αυτόφωρο. Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω αυτόφωρο και τότε μου είπε: «θα τα στείλω από την Osios για να μην μπεις φυλακή», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη μετά την ενέργεια του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, να δημοσιοποιήσει τον Μάρτιο 2024 κι ενώ ήταν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έγγραφα σχετικά με την ύπαρξη εταιρείας του στις ΗΠΑ. Τότε, η δημοσιοποίηση των εγγράφων είχε γίνει στο πλαίσιο διένεξής του με τον απολυθέντα οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, Θύμιο Γεωργόπουλο, που είχε καταγγείλει ότι ο κ. Κασσελάκης είχε επιχειρήσει να δανείσει το κομματικό ταμείο το Δεκέμβριο 2023, προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορήθηκε για το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, καθώς απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ιδιοκτησία εξωχώριας εταιρείας σε πολιτικό αρχηγό.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν εκ νέου ο Θύμιος Γεωργόπουλος, ως μάρτυρας κατηγορίας και ο στενός συνεργάτης και δικηγόρος του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης, ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
271
123
105
104
102
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Γεωργιάδης για το ακίνητο Ανδρουλάκη: «Είναι αστείο να παίρνει μίσθωμα 1.000 ευρώ» – «Επαναλαμβάνει ψεύδη και συκοφαντίες» απαντά το ΠΑΣΟΚ
«Κανείς δεν νοικιάζει ακίνητο στο Δημόσιο χωρίς να το θέλει, για να το κάνει το ακίνητο μπαίνει σε διαγωνιστική διαδικασία» λέει ο υπουργός Υγείας - «Ο διαγωνισμός, οι προσφορές και η επιλογή έγιναν επί ΝΔ το 2009» απαντά το ΠΑΣΟΚ
Άδωνις Γεωργιάδης
Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων - «Οφείλουμε στην ποντιακή κοινότητα χρέος ευγνωμοσύνης»
«Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας: τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας», έγραψε στα social media ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νέα επίθεση Σαμαρά κατά της κυβέρνησης με βολές για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»
«Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών»
Αντώνης Σαμαράς 105
Κωνσταντίνος Τασούλας: Εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων
«Ο Ποντιακός Ελληνισμός, παρά τις αδιανόητες δοκιμασίες και τις τραγικές απώλειες που τον σημάδεψαν στις αρχές του 20ου αιώνα, κατόρθωσε να επιβιώσει βρίσκοντας καταφύγιο στη μητέρα πατρίδα»
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Νίκος Ανδρουλάκης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «107 χρόνια μετά παραμένει αναγκαίος ο αγώνας για τη αναγνώριση της σφαγής»
«Η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο», είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την μαύρη επέτειο
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Newsit logo
Newsit logo