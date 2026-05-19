Παύλος Μαρινάκης: Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, κράτα τα χέρια στις τσέπες σου

«Βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο να μοιράζουν χρήματα. Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή στον ΣΚΑΙ σημείωσε πως μίλησε και για τη χθεσινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ για τους Patriot είπε: «Έχω βαρεθεί να ακούω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδος ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι έπρεπε να επιστρέψουν, δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία. Δεν έχει να κάνει καθόλου με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όπως πήγαν για επιχειρησιακούς λόγους, έτσι και επιστρέφουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα νέα κόμματα και δη στο κόμμα Τσίπρα λέγοντας πως: «Υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν προσωπαγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα αλλά αντίθετα τα διόγκωσαν. Αυψτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση: όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους».

«Ο Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας ότι αυτά που θα πούμε είναι στην πρόθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο να μοιράζουν λεφτά δεξιά-αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα και τα κοστολογήσουμε, θα κάνουμε ταμείο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχετική ερώτηση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είπε πως: «Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυνση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει αλλά νομίζω ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών, προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα».

«Δεν έχουμε προτίμηση στον δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κ. Ανδρουλάκης αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα, σε ένα γήπεδο, όμως, κερδίζει συνήθως όποιος είναι γηπεδούχος» τόνισε.

Σχετικά με τον Νίκο Δένδια και την τοποθέτησή του στο συνέδριο είπε ότι «όπως και οι υπόλοιποι σύνεδροι παρέθεσαν μια σειρά προβληματισμούς αλλά στο τέλος της ημέρας βγήκε ένα συμπέρασμα ότι η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη που δεν μίλησε μόνο στους συνέδρους αλλά στην κοινωνία. Κοινός στόχος του Δένδια και όλων μας – και είμαστε όλοι μαζί – είναι να κερδίσουμε ξανά. Δένδιας και Γεραπετρίτης είναι από τους βασικούς συντελεστές εφαρμογής εξωτερικής πολιτικής που μέσα σε επτά χρόνια πέτυχε όσα δεν είχαν επιτευχθεί από τη Μεταπολίτευση. Εμείς ό,τι δίνουμε το δίνουμε από το πλεόνασμα της οικονομίας και δεν είναι δανεικά από τις επόμενες γενιές αλλά από χρήματα που έρχονται από την ανάπτυξη λόγω μείωσης φόρων».