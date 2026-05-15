Αυλαία για το συνέδριο της ΝΔ: «Η Ελλάδα του 2030», η απουσία Καραμανλή και η επιστολή των 10 με αιχμές κατά Μητσοτάκη

Και επίσημα, σε προεκλογική τροχιά μπαίνει από σήμερα η ΝΔ. Από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει το σήμα για ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού με στόχο μία νέα νίκη, την τρίτη κατά σειρά, της Ν.Δ. στις εκλογές.

Ακόμη και αν οι κάλπες στηθούν το 2027, όπως διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς εκτιμούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και ότι – με εφαλτήριο το Συνέδριο – πρέπει να υπάρξει η μέγιστη κινητοποίηση για την επανασυσπείρωση των «γαλάζιων» ψηφοφόρων, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για «υψηλές πτήσεις» στην εκλογική αναμέτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με πατριωτικό «χρώμα» η ομιλία Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο αυτό η ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να έχει έντονα πατριωτικό χαρακτήρα, με το «βλέμμα» στραμμένο στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους που, είτε έχουν περάσει στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, είτε έχουν μετακινηθεί σε κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, είτε ακόμη – ακόμη ανήκουν σε αυτούς που απαντούν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα», με ενδεχόμενη επιλογή το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενδεχομένως και του Αντώνη Σαμαρά ή ακόμη και άλλα κόμματα του κεντρώου χώρου.

«Η Ελλάδα του 2030»

Στο συνέδριο, το οποίο έχει ως κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει καταρχάς έναν απολογισμό του έργου στις δύο θητείες της κυβέρνησης της ΝΔ και εν συνεχεία θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας που διεκδικεί η «γαλάζια» παράταξη, με κορωνίδα των μεταρρυθμίσεων τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Γιατί μια τρίτη τετραετία;»

Στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία;» ο πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, θα τονίσει ότι είναι μείζονος σημασία για τη χώρα να παραμείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων που προωθεί η κυβέρνηση του, όπως σημειώνουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.

Το δίλημμα της σταθερότητας και της πολιτικής ομαλότητας

Ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα στη δύσκολη διεθνή συγκυρία και στις αβεβαιότητες που γεννά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές συνέπειες.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει τη σημασία που έχει για κάθε χώρα, και κυρίως για τη δική μας, στη συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας, που μόνο η ΝΔ εγγυάται».

Η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ

Ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια περίοδο, όπως αναμένεται να πει, που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα Κ.Α.Π. (Κοινή Αγροτική Πολιτική), αλλά και να προωθήσει θέσεις, που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή Άμυνα και η Στρατηγική Αυτονομία της Ευρώπης.

Οι αιχμές προς την αντιπολίτευση

Ο Κ. Μητσοτάκης, αναμένεται να ασκήσει κριτική στη αντιπολίτευση, στην οποία προσάπτει ότι αποκλειστικός της στόχος είναι να πέσει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να είναι φειδωλός, να μην ανεβάσει τους τόνους, και να περιοριστεί στο να αναδείξει τοξικότητα και λαϊκισμό στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι αν και «ετερόκλητα», ενώνονται στον κοινό σκοπό για ανατροπή της κυβέρνησης του.

Απαντήσεις στους αμφισβητίες

Τέλος, ο πρωθυπουργός, θα περιγράψει την πολιτικο-ϊδεολογική ταυτότητα της ΝΔ, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023, ενώ ένα μέρος της ομιλίας του, θα αφιερωθεί στη δράση του κόμματος και στην ενότητά του, κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν.

Ενότητα και αποκλίσεις

Η προσδοκία της Πειραιώς και του Μαξίμου είναι το συνέδριο που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (17 Μαΐου), να διεξαχθεί χωρίς εντάσεις και να εκπέμψει μήνυμα ενότητας, ωστόσο κανείς δεν αποκλείει να υπάρξουν και κάποιες… αποκλίσεις.

Παρέμβαση Καραμανλή παραμονή του συνεδρίου

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής – ο οποίος επέλεξε να μην παραστεί στο συνέδριο – την παραμονή της μεγάλης κομματικής εκδήλωσης, άφησε σαφείς αιχμές για πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης.

Μιλώντας στην Ξάνθη, σε δείπνο της ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος), ως Πρόεδρος της, προς τιμήν του Πρέσβη της Κίνας, Fang Qiu, επανέλαβε τη θέση του για ανάγκη να υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπερασπίστηκε τη στρατηγική συμφωνία που είχε συνάψει η δική του κυβέρνηση με την Κίνα για την επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά.

Επένδυση που έχει ανησυχήσει τις ΗΠΑ, οι οποίες για να αναχαιτίσουν την κινεζική επιρροή στην περιοχή, επενδύουν στο λιμάνι της Ελευσίνας.

«Γαλάζιες» ανησυχίες για νέα δεξιά κόμματα

Παρ’ ότι το κλίμα έντασης στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος αποκλιμακώθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, βέβαιο θεωρείται ότι το δικό τους στίγμα θα δώσουν κάποιοι εκ των «5» βουλευτών που συνυπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με αιχμές για το επιτελικό κράτος, και να προσέλθουν στο συνέδριο με προτάσεις για τον χαρακτήρα του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Ν.Δ. θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, και όχι μόνο.

«Το συνέδριο είναι ένα πολύ ωραίο βήμα ώστε να εκφραστούν πολλές απόψεις για το πως θα πάμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά πως θα πάμε και μέχρι το 2030» δηλώνει ο Στέλιος Πέτσας, ένας από τους συντάκτες της επιστολής, μιλώντας για ανάγκη το κυβερνών κόμμα «να κόψει το πολιτικό οξυγόνο απ’ όσους θα ήθελαν να διεκδικήσουν το κοινό της», ενώ έκανε ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. «Θα ήθελα να αποφευχθεί (…). Η μάχη συσπείρωσης κινδυνεύει από τη δημιουργία νέων δεξιών κομμάτων» πρόσθεσε ο βουλευτής της Ν.Δ. (Παραπολιτικά 90,1).

Η απάντηση του Μαξίμου στην επιστολή των «10»

Την ίδια ώρα, 10 πρώην υπουργοί και βουλευτές αλλά και πρώην υψηλόβαθμα «γαλάζια» στελέχη δημοσιοποιούσαν επιστολή τους στην εφημερίδα «Δημοκρατία», παραμονή του Συνεδρίου, στην οποία ουσιαστικά μιλούν για δημιουργία νέου φορέα.

«Η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία (…). Γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα. Και η παράταξη αξίζει να ξαναβρεί την ψυχή της» υπογράμμιζαν, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

«Είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την “ψυχή της ΝΔ” όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε Κυβέρνηση της ΝΔ, και εξέφρασαν μία ρητορική ακραίου λαϊκισμού (…). Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το “κοίτα ποιος μιλάει”» αντέδρασε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στους κ.κ. Χρ. Ζωή, Αργ. Ντινόπουλο, Μ. Αγγελάκα, Θ. Νταβλούρο, Γ. Βερναρδάκη, Δ. Πανοζάχο, Θ. Σκόρδα, Σ. Τσίφτη, Σ. Τσόκα και στην Φ. Πατριανάκου.

Το Σάββατο οι ομιλίες των πρωτοκλασάτων

Εκτός από την ομιλία του Κ. Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ομιλίες των πρωτοκλασάτων υπουργών, οι οποίοι θα λάβουν αύριο το λόγο, αλλά και στους συσχετισμούς που θα καταγραφούν στις κάλπες για την ανάδειξη των 150 μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπή της ΝΔ.

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ θα διεξαχθεί στο Metropolitan Expo.