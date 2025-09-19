Συμβαίνει τώρα:
Beef Μητσοτάκη – Βλάχου στην διαδικασία εκλογής γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας  της ΝΔ

Ο βουλευτής της ΝΔ ζητούσε επίμονα να τηρηθεί ο κανονισμός
Μάξιμος Χαρακόπουλος
Ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Διαφώνησε ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος με την διαδικασία εκλογής γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ και μάλιστα είχε έναν έντονο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ ζήτησε να γίνει η ψηφοφορία δι εγέρσεως.

Αφού είχε ολοκληρωθεί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Βλάχος αντέδρασε και εξέφρασε την ένστασή του ζητώντας να στηθεί κάλπη.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Μητσοτάκης: Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου για την θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ

⁠Βλάχος: Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη

Μητσοτάκης: Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;

Βλάχος: Να τηρηθεί ο Κανονισμός.

Μητσοτάκης: Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας.

Η διαδικασία έγινε τελικά δι εγέρσεως με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο να σχολιάζει: «περίμενα να υπάρξει ομοφωνία».

