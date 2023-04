Μήνυμα προς στην Τουρκία έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τονίζοντας ότι όλοι ελπίζουν σε ήρεμο κλίμα με την Αγκυρα προσθέτοντας ότι κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης

Συγκεκριμένα το μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα αναζητεί πάντα δρόμους έντιμης και ειλικρινούς συνεργασίας και παράλληλα προχωρά μεθοδικά και αποτελεσματικά στην προάσπιση των συμφερόντων της, της κυριαρχίας της και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, που κατοχυρώνονται από τις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες και από το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και ότι δεν μπορούν αυτά να είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ελπίδα για τη διατήρηση του ήρεμου κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που ακολούθησε την επίσκεψή του στην Αντιόχεια και ότι αυτό να λειτουργήσει ως αφετηρία έναρξης ενός ειλικρινούς διαλόγου, «ώστε να συζητηθεί η διαφορά μας με την Τουρκία». Δηλαδή, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στη βάση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, των σχέσεων καλής γειτονίας, του σεβασμού των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, του σεβασμού των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, όπως κατέστησε σαφές. Άλλωστε, προσέθεσε, αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία η Ελλάδα συζήτησε και κατέληξε σε συμφωνίες με την Αίγυπτο, την Ιταλία, την Αλβανία.

Ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου στην Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας είπε πως είναι κατανοητό σε προεκλογικές περιόδους να επιχειρείται υπό την πίεση των προεκλογικών αναγκών η ένταξη κρίσιμων θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στη δημόσια συζήτηση, όμως επισήμανε πως οφείλουν και οι δύο πλευρές να προστατεύσουν αυτό το κλίμα που διαμορφώθηκε, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουν μετά τις εκλογές να εκμεταλλευτούν τα όποια περιθώρια υπάρχουν για συνεννόηση. Μάλιστα, κατέστησε σαφές πως δεν είναι χρήσιμο να ενταχθεί η θεματολογία των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην προεκλογική περίοδο που βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη και στις δύο χώρες.

Υπό αυτό το πρίσμα, κατά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για το κλίμα που επικρατεί μετά τους καταστροφικούς σεισμούς και μετά την επίσκεψή του στην Αντιόχεια. «Η επιλογή μας αυτή είναι μια στάση αλληλεγγύης προς μια γειτονική χώρα, προς μια κοινωνία η οποία έχει υποστεί μια ασύλληπτη καταστροφή» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκική κοινωνία και δεν εξαρτά με κανέναν τρόπο αυτή τη στάση της από οποιοδήποτε γεωπολιτικό αντάλλαγμα. «Γνωρίζουμε πάντα τις δυσκολίες των διμερών μας σχέσεων με την Τουρκία», προσέθεσε.

With #Egypt counterpart Sameh Shoukry we discussed in #Athens further strengthening 🇬🇷🇪🇬 strategic relations in a wide range of areas, including economy, investments, energy, climate change. (1/2) pic.twitter.com/AU1F3kny8O