Δένδιας: «Ορθά προτάξαμε την αγορά των F-35 – Στοιχειώδης πρόνοια να τα έχουμε κι ας προσπαθεί η Τουρκία»

Το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα ανάπτυξης stealth μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 μετά τις χθεσινές (25.09.2025) συνομιλίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σχολίασε σήμερα (26.09.2025) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση που έκανε στο X (πρώην Twitter) ο Νίκος Δένδιας θέλησε να υπενθυμίσει ότι η ελληνική κυβέρνηση ορθώς προέταξε την αγορά των F-35 , δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο από την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει στο βίντεο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας: «Εδώ στη Βουλή είχε γίνει μια συζήτηση για τα F-35 και ο ναύαρχος ε.α. Αποστολάκης είχει ρωτήσει γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο Στόλος έχει τεράστιες ανάγκες;».

Και προσθέτει: «Παρακαλώ να θυμηθεί ότι είχα πει ”με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη εάν στις επόμενες εκλογές, τότε ήταν Πρόεδρος ο Μπάιντεν, κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πετύχει να πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα;”»

Η υπενθύμιση για τα F-35 και γιατί προτάξαμε την αγορά τους, κατά την πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (24/9/2025). pic.twitter.com/oOlhZ9D6Gk ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 26, 2025

«Προτάξαμε τότε τα F-35», εξηγεί, «και ορθά, απεδείχθη ότι προτάξαμε τα F-35». υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Στη συνέχεια διευκρινίζει ότι «δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία» αλλά, «για να είμαστε ειλικρινείς, στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι ας προσπαθούν».