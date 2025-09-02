Πολιτική

Δημήτρης Παπαστεργίου: Με την παλιά ταυτότητα από το επόμενο καλοκαίρι δεν θα επιτρέπονται τα ταξίδια εντός ΕΕ

Από τον Ιούλιο που τέθηκε σε λειτουργία το MyStreet, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών για παράνομες καταλήψεις χώρων
Δημήτρης Παπαστεργίου
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου (ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ)

Περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), όπως ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με δηλώσεις του στην ΕΡΤNews.

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρινίσε ότι ο Προσωπικός Αριθμός, από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τους κατόχους παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπετε να ταξιδέψουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καλοκαίρι του 2026, λόγω χαμηλής ασφάλειας. Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Αναφερόμενος στη νέα εφαρμογή για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, το MyStreet, ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους.

Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής.

Σε λιγότερο από δύο μήνες λειτουργίας, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών για παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι γίνονται από τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου υπάρχουν ή από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρθηκε και στη νέα νομοθεσία για την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων.

Είπε ότι οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των αγοραστών, ενώ θα δημιουργηθεί πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ ή η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές που δηλώνονται ως «ιδιωτικές εκδηλώσεις».

Πολιτική
