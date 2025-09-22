Δημοσκοπήσεις Prorata και Palmos Analysis: «Πικρή» πρωτιά για τη ΝΔ – Τι λένε οι πολίτες για κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Κατώτερα των προσδοκιών της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι τα ευρήματα των δύο τελευταίων δημοσκοπήσεων, Prorata και Palmos Analysis, μετά τις εξαγγελίες Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καθώς όπως όλα δείχνουν οι πολίτες δεν φαίνεται να έχουν πειστεί από το μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.

Η δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το The Opinion δείχνει πως μόλις το 17% των πολιτών δηλώνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα βοηθήσουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους «Πολύ» (3%) ή «Αρκετά» (14%), ενώ το 28% αναφέρει ότι θα βοηθήσουν «Λίγο» και το 51% «Καθόλου». Η εικόνα είναι χειρότερη στις λεγόμενες δυναμικές ηλικίες (35 – 54 ετών), όπου το αθροιστικό ποσοστό «Πολύ» και «Αρκετά» βρίσκεται στο 13% και 10% αντίστοιχα, ενώ ακόμα και στους ψηφοφόρους της ΝΔ του 2023 η πλειοψηφία (62%) δηλώνουν ότι τα μέτρα θα συμβάλλουν στα οικονομικά τους «Λίγο» ή «Καθόλου».

Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα για το κυβερνών κόμμα είναι η διακριτή υπεροχή της απήχησης του πρωθυπουργού σε σύγκριση με εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Στο ερώτημα αν θα πρέπει να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, το 35% των ερωτηθέντων απαντά θετικά, στοιχείο που υποδηλώνει πως, παρά τις φθορές, υπάρχει ακόμη μια πολιτική δεξαμενή στην οποία μπορεί να επενδύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εφόσον προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες ανανέωσης και αντιμετώπισης των παθογενειών της κυβέρνησης και του κομματικού μηχανισμού.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 22,6%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%.

Ρευστότητα χαρακτηρίζει τον χώρο της αντιπολίτευσης. Τόσο στα αριστερά, όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, καταγράφεται κατακερματισμός σε τέτοιο βαθμό, που παρά την χαμηλή δημοσκοπικά πτήση του Κυβερνώντος κόμματος, η διαφορά του με τους διώκτες του παραμένει ξεκάθαρα διψήφια.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, παρότι πλέον καταγράφεται καθαρά στη δεύτερη θέση μετά από μια περίοδο που είδε την Πλεύση Ελευθερίας να το απειλεί ή και να το ξεπερνάει παραμένει σε μέτρια, για κόμμα που ισχυρίζεται και επιδιώκει να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης και να αντιμετωπίσει με αξιώσεις τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες Βουλευτικές εκλογές. Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έφερε κάποια χαμόγελα και ελπίδες ανάκαμψης. Ωστόσο, ακόμα και εντός της εκλογικής βάσης του κόμματος πλειοψηφούν όσοι δηλώνουν ότι η παρουσία και οι προτάσεις του αρχηγού του κόμματος δεν τους ικανοποίησαν (49% δηλώνουν «Λίγο» ή «Καθόλου» ικανοποιημένοι έναντι 42% που δηλώνουν «Πολύ» ή «Αρκετά» ικανοποιημένοι).

Σαφώς ενισχυμένη και με διψήφια ποσοστά στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής εμφανίζεται η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που εισπράττει ψηφοφόρους από όλα τα κόμματα, με κύριες δεξαμενές τη ΝΔ και τα κόμματα στα δεξιά της (Σπαρτιάτες, Νίκη), αλλά σημαντικές εισροές και από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς. Ουσιαστικά, έχει κατοχυρώσει το βασικό ρόλο μεταξύ των κομμάτων «διαμαρτυρίας» ξεπερνώντας, στη φάση αυτή, την Πλεύση Ελευθερίας. Το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου δείχνει μεγάλη ανθεκτικότητα, παρά τη σχετική υποχώρηση σε σχέση με τις μετρήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2025, διαψεύδοντας μέχρι σήμερα τις εκτιμήσεις για γρήγορο «ξεφούσκωμα» των ποσοστών της, όταν το θέμα των Τεμπών θα έφευγε από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σταθερά ενισχυμένο το ΚΚΕ.

Η δημοσκόπηση της Prorata

H δημοσκόπηση της Prorata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», καταγράφει πως η ακρίβεια ανήκει στα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως επίσης τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, ακολουθούμενα από αυτά που αφορούν το μεταναστευτικό.

Σε σχέση με την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα ευρήματα προτείνουν μέτριο προς χαμηλό βαθμό ικανοποίησης από τις εξαγγελίες και κυρίως, εφόσον αυτές υλοποιηθούν, εξαιρετικά χαμηλή επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών, ματαιώνοντας ενδεχομένως τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων δηλώνουν σχετική ή υψηλή ικανοποίηση από τις εξαγγελίες φτάνει στο 24%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι εφόσον αυτές υλοποιηθούν η ζωή τους θα βελτιωθεί πολύ ή αρκετά περιορίζεται στο 14%, αυτών που εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί λίγο στο 25%, με αυτούς που ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως βελτίωση να φτάνουν το 60%.

Η δημοσκόπηση εξετάζει την στάση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο νέων κομμάτων από τον Α. Τσίπρα και τον Α. Σαμαρά: το 8% δηλώνει ότι με βεβαιότητα θα ψήφιζε έναν νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώτου και το 12% ότι θα ήταν σχετικά πιθανό να το πράξει, ποσοστά τα οποία στην περίπτωση του Α. Σαμαρά περιορίζονται στο 3% και 10%, αντίστοιχα.

Ως προς το ενδεχομένως κρισιμότερο πεδίο κομματικού ανταγωνισμού, την οικονομία, το 20% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, το 22% όχι ιδιαίτερα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (58%) καθόλου, τεκμηριώνοντας ευρύτερη δυσαρέσκεια σε σχέση με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μόλις το 14% θεωρεί ότι η κατάσταση στην οικονομία θα ήταν καλύτερη με μια κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης, το 13% με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ και μόλις το 10% αν κυβερνούσε η Πλεύση Ελευθερίας. Ούτε όμως η προοπτική σχηματισμού μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ δείχνει να πείθει (12%), ακόμα και αν συνολικά προκαλεί σημαντικά μικρότερη ανησυχία. Εν κατακλείδι, τα στοιχεία τεκμηριώνουν ισχυρή αμφισβήτηση της ικανότητας της αντιπολίτευσης να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική και ενδεχομένως μια σταδιακή παγίωση της αντίληψης ότι τα δεδομένα στο οικονομικό πεδίο γενικώς δεν μπορούν να αλλάξουν δραστικά.

Την ίδια στιγμή, το 16% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι την πιεστικότερη στην κυβέρνηση αντιπολίτευση ασκεί η Ελληνική Λύση, το 14% ότι την ασκεί η Πλεύση Ελευθερίας, το 13% το ΠΑΣΟΚ και το 5% το ΚΚΕ. Ωστόσο, το 40% εκτιμά ότι κανένα κόμμα δεν πιέζει επαρκώς την κυβέρνηση, εύρημα-τεκμήριο και στην υπόθεση περί μη αποτελεσματικής αντιπολίτευσης. Ως ενδείξεις, δε, των συνολικότερων δημογραφικών διαφοροποιήσεων που καταγράφονται στις πολιτικές στάσεις, οι νεότεροι εκλογείς και τα χαμηλότερα εισοδήματα αξιολογούν με θετικότερο τρόπο απ’ ό,τι οι μεγαλύτερες ηλικίες και τα υψηλότερα εισοδήματα την αντιπολιτευτική αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή που το ποσοστό, το οποίο λαμβάνει το κόμμα του Κ. Βελόπουλου στον σχετικό δείκτη μεταξύ των εκλογέων της βόρειας Ελλάδας σκαρφαλώνει στο 24%.

Ως προς την εκλογική επιρροή των κομμάτων, χωρίς αναγωγή, η Ν.Δ. παραμένει κυρίαρχη αλλά σε σταθερά χαμηλές πτήσεις (23,5%), στη δεύτερη θέση εντοπίζεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, ενώ ακολουθεί με αυξητικές τάσεις η Ελληνική Λύση (10%) που επανακτά την τρίτη θέση από την Πλεύση Ελευθερίας, της οποίας, αντίθετα, η επιρροή μειώνεται στο 8%. Για το ΚΚΕ (8%) και τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. (7%) δεν καταγράφονται διαφοροποιήσεις, εν αντιθέσει με το κόμμα της Α. Λατινοπούλου, το οποίο αυξάνει δυνάμεις, φτάνοντας το 4%. Σταθερά, το ΜέΡΑ25 καταγράφει επιρροή κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης (3,5%), ενώ άλλα κόμματα, όπως η Νίκη (2%), η Νέα Αριστερά (1,5%) και το Κίνημα Δημοκρατίας (1,5%) σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις.