Δημοσκόπηση Alco: Στις 14,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πέφτει η δημοτικότητα της Καρυστιανού

H Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,1% στην πρόθεση ψήφου και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,8%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε μονοψήφια νούμερα
Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού / (EUROKINISSI)

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διαφορά ασφαλείας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Στη δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,1% στην πρόθεση ψήφου και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,8%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε μονοψήφια νούμερα.

Αναφορικά με τα νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, και τα δυο πρόσωπα φαίνεται να χάνουν την θετική ψήφο σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.

Από κει και πέρα οι πολίτες εμφανίζονται απογοητευμένοι τα κόμματα που ήδη υπάρχουν και σε ποσοστό 50% λένε πως δεν τους εκφράζουν.

Την ίδια στιγμή η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης ενώ οι πολίτες θεωρούν πως στην καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εμφανίζεται έκθετη.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ 25,1%
ΠΑΣΟΚ 10,8%
Ελληνική Λύση 8,7%
ΚΚΕ 7,4%
Πλεύση Ελευθερίας 7,2%
ΣΥΡΙΖΑ 4,2%
ΜέΡΑ25 3,1%
Φωνή Λογικής 2,7%
Νίκη 2,2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%
Νέα Αριστερά 1%
Άλλο κόμμα 7,5%
Αναποφάσιστοι 18,9%

dimoskopisi alco

Πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε ένα νέο κόμμα στις εκλογές

Πολύ 10%
Αρκετά 19%
Λίγο 19%
Καθόλου 40%
ΔΓ/ΔΑ 12%

dimoskopisi alco

Αισθήματα για προοπτική νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Θετικά 16%
Αδιάφορα 39%
Αρνητικά 43%
ΔΓ/ΔΑ 2%

dimoskopisi alco

Για την Μαρία Καρυστιανού

Θετικά 22%
Αδιάφορα 37%
Αρνητικά 35%
ΔΓ/ΔΑ 6%

dimoskopisi alco

Υπάρχει σήμερα κάποιο κόμμα που θα λέγατε ότι σας εκφράζει σε σημαντικό βαθμό;
Ναι 45%
Όχι 50%
ΔΓ/ΔΑ 5%

dimoskopisi alco

Για να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή

Ναι 68%
Όχι 22%
ΔΓ/ΔΑ 10%

dimoskopisi alco

Η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση;

Ναι 50%
Μάλλον ναι 17%
Όχι 8%
Μάλλον όχι 6%
ΔΓ/ΔΑ 19%

dimoskopisi alco dimoskopisi alco

Η ακρίβεια σε βασική αγαθά έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες;

Όχι 67%
Μάλλον όχι 17%
Μάλλον 7%
Ναι 7%
ΔΓ/ΔΑ 2%

Πολιτική
