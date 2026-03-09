Δημοσκόπηση Alco: Στις 14,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πέφτει η δημοτικότητα της Καρυστιανού

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διαφορά ασφαλείας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Στη δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,1% στην πρόθεση ψήφου και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,8%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε μονοψήφια νούμερα.

Αναφορικά με τα νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, και τα δυο πρόσωπα φαίνεται να χάνουν την θετική ψήφο σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.

Από κει και πέρα οι πολίτες εμφανίζονται απογοητευμένοι τα κόμματα που ήδη υπάρχουν και σε ποσοστό 50% λένε πως δεν τους εκφράζουν.

Την ίδια στιγμή η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης ενώ οι πολίτες θεωρούν πως στην καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εμφανίζεται έκθετη.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ 25,1%

ΠΑΣΟΚ 10,8%

Ελληνική Λύση 8,7%

ΚΚΕ 7,4%

Πλεύση Ελευθερίας 7,2%

ΣΥΡΙΖΑ 4,2%

ΜέΡΑ25 3,1%

Φωνή Λογικής 2,7%

Νίκη 2,2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%

Νέα Αριστερά 1%

Άλλο κόμμα 7,5%

Αναποφάσιστοι 18,9%

Πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε ένα νέο κόμμα στις εκλογές

Πολύ 10%

Αρκετά 19%

Λίγο 19%

Καθόλου 40%

ΔΓ/ΔΑ 12%

Αισθήματα για προοπτική νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Θετικά 16%

Αδιάφορα 39%

Αρνητικά 43%

ΔΓ/ΔΑ 2%

Για την Μαρία Καρυστιανού

Θετικά 22%

Αδιάφορα 37%

Αρνητικά 35%

ΔΓ/ΔΑ 6%

Υπάρχει σήμερα κάποιο κόμμα που θα λέγατε ότι σας εκφράζει σε σημαντικό βαθμό;

Ναι 45%

Όχι 50%

ΔΓ/ΔΑ 5%

Για να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή

Ναι 68%

Όχι 22%

ΔΓ/ΔΑ 10%

Η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση;

Ναι 50%

Μάλλον ναι 17%

Όχι 8%

Μάλλον όχι 6%

ΔΓ/ΔΑ 19%

Η ακρίβεια σε βασική αγαθά έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες;

Όχι 67%

Μάλλον όχι 17%

Μάλλον 7%

Ναι 7%

ΔΓ/ΔΑ 2%