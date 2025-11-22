Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Προτίμηση σε κόμμα Καρυστιανού δείχνουν οι πολίτες, τι ποσοστό συγκεντρώνουν Τσίπρας και Σαμαράς

Η ακρίβεια αποτελεί το βασικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους περισσότερους ψηφοφόρους με το 42,8% να δηλώνει σε δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», ότι καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία.

Στην ίδια δημοσκόπηση η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου διατηρεί το προβάδισμά της συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό 24,5%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12.7% και η Ελληνική Λύση με 10,2%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 7,5%, στην πέμπτη η Πλεύση Ελευθερίας με 6,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 5,0%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω του 3%: Φωνή λογικής 2,5%, Νίκη 2,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Νέα Αριστερά 1,5%.

Στην ίδια δημοσκόπηση το 26,7% επιθυμεί μετά τις επόμενες εκλογές η Ν.Δ. να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

Ο δείκτης θετικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου παραμένει σταθερός στο 28,8%, έναντι 70,8% αρνητικών, παρά τον θετικό αντίκτυπο των πρόσφατων συμφωνιών για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Ιόνιο, γεγονός που αποτιμάται θετικά από την πλειοψηφία, καθώς θεωρείται ότι αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλίμα απαισιοδοξίας και αβεβαιότητας παραμένει κυρίαρχο για περισσότερους από 3 στους 4 πολίτες, με το 42,8% να δηλώνει ότι καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία, το 13,8% να μην μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του και το 6,6% να εμφανίζεται αδύναμο να εξυπηρετήσει ακόμα και βασικές ανάγκες. Στον αντίποδα, υπάρχει ένα 30,4% που εμφανίζεται να ζει άνετα, αλλά χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης, ενώ στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας βρίσκεται το 6,4%, που ζει άνετα αποταμιεύοντας ταυτόχρονα.

Η μεγάλη πλειοψηφία, βέβαια, σε ποσοστό 71,2%, επιθυμεί κυβερνητική και πολιτική αλλαγή, χωρίς, ωστόσο, ακόμη να έχει βρεθεί ο φορέας που θα μπορέσει να εκφράσει μαζικά αυτό το αίτημα αλλαγής. Προς το παρόν, ως η πιο πειστική κυβερνητική εναλλακτική καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ με 21,4%, με την πλειοψηφία, ωστόσο, να μη φαίνεται να πείθεται από κανέναν, σε ποσοστό 34,6%.

Σε ερώτηση αν η ίδρυση κομμάτων από τους Σαμαρά, Τσίπρα και Καρυστιανού θα ήταν ωφέλιμη για τη χώρα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά. Θετικά βλέπει την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το 26,5%, από τη Μαρία Καρυστιανού το 26,1% και από τον Αντώνη Σαμαρά το 17,4%.

Στο 19,5% φτάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων που θα ψήφιζαν ένα κόμμα Μ. Καρυστιανού, 18,5% ένα κόμμα από τον Α. Τσίπρα και 8,5% θα ψήφιζε ένα κόμμα από τον Α. Σαμαρά.

Ο δείκτης θετικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου παραμένει σταθερός στο 28,8%, έναντι 70,8% αρνητικών, παρά τον θετικό αντίκτυπο των πρόσφατων συμφωνιών για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Ιόνιο, γεγονός που αποτιμάται θετικά από την πλειοψηφία, καθώς θεωρείται ότι αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας τα επόμενα χρόνια