Δημοσκόπηση GPO: Στις 12,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα Τσίπρα

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 12,4 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Συγκεκριμένα στη δημοσκόπηση της GPO για το Star η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3% ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η Ελληνική Λύση με 9,8%.

Πτώση 4,5 μονάδων καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό με 7,9%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%.

Η Φψνή Λογικής ανεβαίνει στο 2,8% και η Νίκη στο 2,3%. Το Κίνημα Δημοκρατίας καταγράφεται στο 2,1% και το ΜέΡΑ25 στο 2% ενώ 1,5% συγκεντρώνει η Νέα Αριστερά. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% . Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%.

Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Με απόλυτη πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία ( 50,2%) προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να τον ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.

Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.

Τέλος σε σχέση με τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και στο ερώτημα αν θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών το 67,5% απαντά όχι και μάλλον όχι έναντι του 31,1% που απαντά ναι και μάλλον ναι.