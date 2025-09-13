Δημοσκόπηση GPO: Στις 15,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πως αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα στη ΔΕΘ

Σταθερά πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» ενώ το 32,9% κρίνει θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO το 32,9% κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ενώ το 35,4% θεωρεί ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αγκάθι ωστόσο για την κυβέρνηση αποτελεί η ακρίβεια, η διαφθορά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ερώτηση για το αν πιστεύετε πως επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η διαφθορά αυξήθηκε το 58,3% λέει ναι, το 27,8% πως παραμένει η ίδια ενώ το 13,4% πως περιορίστηκε.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕ το 49,9% λέει πως θα υπάρξει συγκάλυψη, το 35,6% πως θα τιμωρηθούν κάποιοι, αλλά όχι πολιτικά πρόσωπα και το 12,7% πως θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση.

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το επόμενο βήμα του το 52,9% λέει πως θα πρέπει να παραμείνει βουλευτής, το 19,9% να ιδρύσει νέο κόμμα και το 10,1% να επιστρέψει ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νίκη: 1,8%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό/Άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά τα κομμάτων είναι τα εξής:

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,3%

Ελληνική Λύση: 11,1%

ΚΚΕ: 10,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%

Φωνή Λογικής: 3,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3%

Νίκη: 2,3%

ΜέΡΑ25: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,8%

Άλλο: 5,1%