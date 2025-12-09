Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Μητσοτάκη, Κουτσούμπα και Κωνσταντοπούλου θα καλούσαν για Χριστούγεννα οι πολίτες

Οι περισσότεροι βέβαια δεν θα επέλεγαν κανέναν πολιτικό για να κάνουν μαζί του Χριστούγεννα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI

Σταθερά πρώτο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν φαίνεται να επηρεάζεται δημοσκοπικά από την ακρίβεια και από τα συνεχιζόμενα μπλόκα των αγροτών, όπως δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση

Μάλιστα, στην τελευταία δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας «Political», η ΝΔ φαίνεται να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο του 30%, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 17 μονάδες διαφορά και το ποσοστό να αγγίζει μόλις το 13,8%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

interview

Στην υποθετική ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Αλέξη Τσίπρα ή Μαρία Καρυστιανού, αν κατέβαιναν μόνο οι δυο τους σε εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού εξακολουθεί να καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως μια «ήρεμη δύναμη». Ειδικότερα, στο υποθετικό ερώτημα «αν αύριο είχαμε εκλογές και μόνον δύο πολιτικά κόμματα διεκδικούσαν την ψήφο σας, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσείς ποιο θα επιλέγατε;», το 57% απαντά κανένα από τα δύο, το 25% κόμμα Καρυστιανού, το 16% κόμμα Τσίπρα και 2% ΔΞ/ΔΑ.

Σε ερώτηση «αν μπορούσατε να καλέσετε έναν πολιτικό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας, ποιον θα επιλέγατε», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται έκτος στη λίστα της προτίμησης των ψηφοφόρων.

Συγκεκριμένα, και εδώ, πρώτος παραμένει ο «Κανένας» με ποσοστό 30% και ακολουθούν Κ. Μητσοτάκης με 20,6%, Δ. Κουτσούμπας με 8,7%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,3%, Α. Λατινοπούλου με 7,6%, Στ. Κασσελάκης με 6,7%, Ν. Ανδρουλάκης με 6,3%, Κ. Βελόπουλος με 4,3%, Σωκρ. Φάμελλος με 3,9%, Αλ. Χαρίτσης με 2% και Δημ. Νατσιός με 1,6%.

interview

Τα μπλόκα των αγροτών

Στην ερώτηση αν κατά τη γνώμη τους έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, το 76% απαντά ότι έχουν/μάλλον έχουν δίκιο, το 21% ότι έχουν/ μάλλον έχουν άδικο, ενώ 3% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

interview

Σε ερώτηση, αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας, το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί και 1% ΔΞ/ΔΑ. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
112
103
88
72
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μετωπική Μαξίμου με τους αγρότες: Σκληρή στάση σε ακραίες μορφές διαμαρτυρίας και μήνυμα στον Καραμανλή με αναφορές στο «πακέτο Χατζηγάκη»
«Να δούμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές»
Αγρότες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 8
Newsit logo
Newsit logo