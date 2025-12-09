Δημοσκόπηση Interview: Μητσοτάκη, Κουτσούμπα και Κωνσταντοπούλου θα καλούσαν για Χριστούγεννα οι πολίτες

Σταθερά πρώτο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν φαίνεται να επηρεάζεται δημοσκοπικά από την ακρίβεια και από τα συνεχιζόμενα μπλόκα των αγροτών, όπως δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση.

Μάλιστα, στην τελευταία δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας «Political», η ΝΔ φαίνεται να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο του 30%, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 17 μονάδες διαφορά και το ποσοστό να αγγίζει μόλις το 13,8%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

Στην υποθετική ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Αλέξη Τσίπρα ή Μαρία Καρυστιανού, αν κατέβαιναν μόνο οι δυο τους σε εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού εξακολουθεί να καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως μια «ήρεμη δύναμη». Ειδικότερα, στο υποθετικό ερώτημα «αν αύριο είχαμε εκλογές και μόνον δύο πολιτικά κόμματα διεκδικούσαν την ψήφο σας, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσείς ποιο θα επιλέγατε;», το 57% απαντά κανένα από τα δύο, το 25% κόμμα Καρυστιανού, το 16% κόμμα Τσίπρα και 2% ΔΞ/ΔΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση «αν μπορούσατε να καλέσετε έναν πολιτικό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας, ποιον θα επιλέγατε», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται έκτος στη λίστα της προτίμησης των ψηφοφόρων.

Συγκεκριμένα, και εδώ, πρώτος παραμένει ο «Κανένας» με ποσοστό 30% και ακολουθούν Κ. Μητσοτάκης με 20,6%, Δ. Κουτσούμπας με 8,7%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,3%, Α. Λατινοπούλου με 7,6%, Στ. Κασσελάκης με 6,7%, Ν. Ανδρουλάκης με 6,3%, Κ. Βελόπουλος με 4,3%, Σωκρ. Φάμελλος με 3,9%, Αλ. Χαρίτσης με 2% και Δημ. Νατσιός με 1,6%.

Τα μπλόκα των αγροτών

Στην ερώτηση αν κατά τη γνώμη τους έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, το 76% απαντά ότι έχουν/μάλλον έχουν δίκιο, το 21% ότι έχουν/ μάλλον έχουν άδικο, ενώ 3% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Σε ερώτηση, αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας, το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί και 1% ΔΞ/ΔΑ.