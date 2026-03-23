Δημοσκόπηση Interview: Στο 28,7% η ΝΔ, χαμηλές πτήσεις για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ, μικρές μετατοπίσεις στα χαμηλότερα ποσοστά και έντονο «γκρίζο» στους αναποφάσιστους καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, που δημοσιεύεται σήμερα Δευτέρα (23.3.26).

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Interview, η ΝΔ είναι τον Μάρτιο ενισχυμένη σε σχέση με τον Φεβρουάριο (από 26,4% στο 28,7%), διευρύνοντας το προβάδισμά της από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ το οποίο ωστόσο καταγράφει και αυτό ανοδική πορεία σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση (από 12% στο 13,9%).

Η ενίσχυση της ΝΔ θα μπορούσε να συνδέεται και με τη διεθνή αστάθεια, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή φαίνεται να ενισχύει τη συσπείρωση γύρω από την κυβέρνηση και την επιλογή «ασφάλειας». Αντίστοιχα, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αποδίδεται και στην πρόσφατη εσωκομματική διαδικασία, η οποία λειτούργησε συσπειρωτικά για τη βάση του.

Η Πλεύση Ελευθερίας από την τρίτη θέση πέφτει στην πέμπτη με ποσοστό 4%. Στην τρίτη θέση είναι το ΚΚΕ (5,2%) και στην τέταρτη η Ελληνική Λύση (5%). Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,6%, το ΜέΡΑ25 στο 3,5% και η Φωνή Λογικής στο 3,4%. Οι Δημοκράτες που καταγράφονται στο 2,4% και η Νέα Αριστερά στο 1,3% παραμένουν εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ποσοστά των αναποφάσιστων (17,4%) και όσων δηλώνουν άλλο κόμμα (10,4%), καθώς αθροιστικά ξεπερνούν το 27% του εκλογικού σώματος. Συνολικά, περισσότερο από το ένα τέταρτο του εκλογικού σώματος παραμένει εκλογικά ρευστό, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακατατάξεων.

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει προβάδισμα με 32,7%, διατηρώντας σαφή απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει 31,6%, ποσοστό σχεδόν ισοδύναμο με αυτό του πρωθυπουργού, αποτυπώνοντας την έντονη επιφυλακτικότητα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13,4%, ενώ οι υπόλοιποι καταγράφουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.

Χαμηλή δυναμική για νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Διστακτικό εμφανίζεται το εκλογικό σώμα απέναντι σε πιθανά πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, η πλειοψηφία των πολιτών (75%) δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε ένα τέτοιο κόμμα, με το ποσοστά θετικής πρόθεσης να είναι στο 24%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς τα αρνητικά ποσοστά υπερισχύουν (75,6%), ενώ το ποσοστό θετικής πρόθεσης είναι στο 24,1%.

Λιγότερα καύσιμα, λιγότερη θέρμανση, λιγότερη διασκέδαση εξαιτίας του πολέμου

Ο πόλεμος φαίνεται να έχει περάσει πλέον στην καθημερινότητα των Ελλήνων, καθώς το 65% δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί, έναντι του 34% που απαντά αρνητικά. Μάλιστα το 75% δηλώνει πως έχει παρατηρήσει ανατιμήσεις σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, όπως τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ, έναντι του 21% που απαντά αρνητικά.

Περισσότεροι από τους μισούς (54%) δηλώνουν ότι έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους με το αυτοκίνητο, ενώ το 46% απαντά ότι δεν έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του.

Οι αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνονται σε συγκεκριμένους τομείς, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στη χρήση αυτοκινήτου (16,6%). Ακολουθούν δαπάνες που σχετίζονται με τη θέρμανση (14,9%) και τη διασκέδαση (12,8%).

Αντίστοιχες τάσεις καταγράφονται και στην κατανάλωση ρεύματος (11,9%), καθώς και σε αγορές ένδυσης και υπόδησης (11,8%), αλλά και στα ταξίδια (11,8%). Ακόμη και η αγορά τροφίμων (8%) επηρεάζεται, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά ακόμη και σε βασικές ανάγκες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πλειοψηφία των πολιτών εμφανίζεται να στηρίζει παρεμβάσεις στην αγορά, καθώς το 70% δηλώνει ότι συμφωνεί με την επιβολή πλαφόν σε τρόφιμα και καύσιμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έναντι του 21% που διαφωνεί.

«Αμυντική ενέργεια» για την πλειοψηφία η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

Ξεκάθαρη εμφανίζεται η στάση των Ελλήνων στο ζήτημα της αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot, με το 78% να τη θεωρεί καθαρά αμυντική ενέργεια. Αντίθετα, το 22% θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, το 52% των πολιτών αξιολογεί θετικά τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του πολέμου («θετικά» ή «μάλλον θετικά»), έναντι του 44% που την αξιολογεί αρνητικά.

Διχάζουν οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες

Καμία σαφής πλειοψηφία δεν προκύπτει στη στάση των πολιτών απέναντι στη χρήση μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMRs), καθώς θετικές και αρνητικές απαντήσεις συγκεντρώνουν από 43%. Ένα 14% δηλώνει αναποφάσιστο.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι σε προηγούμενες μετρήσεις οι αρνητικές στάσεις ήταν υψηλότερες, στοιχείο που ενδέχεται να συνδέεται με τη φύση των συγκεκριμένων αντιδραστήρων, αφού πρόκειται για μικρότερες και θεωρητικά πιο ελεγχόμενες μονάδες.