Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για ΝΔ βλέπει το 53% – Χάνει έδαφος η Καρυστιανού, ενισχύεται ο Τσίπρας

Ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Politic, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών να θεωρεί πιθανή μια τρίτη συνεχόμενη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 53% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ή αρκετά πιθανή, ενώ το 45% τη θεωρεί απίθανη. Παρά το προβάδισμα, η αυτοδυναμία δεν φαίνεται δεδομένη: Το 69% των πολιτών τη θεωρεί λίγο ή καθόλου πιθανή, έναντι 30% που πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ που φτάνει το 12,0%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,0%, η Ελληνική Λύση με 6,4% και το ΚΚΕ με 6,0%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 κινούνται οριακά εντός Βουλής, ενώ μικρότερα κόμματα όπως οι Δημοκράτες, η ΝΙΚΗ και η Νέα Αριστερά καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,7%, ενώ ένα 10,4% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ ενισχύεται στο 31,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%, ενώ η σειρά των υπολοίπων κομμάτων παραμένει παρόμοια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δυσκολεύεται να πείσει ως αξιόπιστη εναλλακτική εξουσίας καθώς μόλις το 12% θεωρεί πιθανή μια εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,5%, ενώ η απάντηση «κανένας» φτάνει το 29,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί έχουν μονοψήφια ποσοστά.

Στο υποθετικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», ο πρωθυπουργός προηγείται με 38% έναντι 28% για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 34% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο. Το 33% των πολιτών θεωρεί ότι δεν υπάρχει ισχυρός αντίπαλος για τον Μητσοτάκη, ενώ μόνο η Μαρία Καρυστιανού (17%) και ο Τσίπρας (16%) εμφανίζονται ως ενδεχόμενοι ανταγωνιστές χωρίς όμως σαφή δυναμική.

Η πιθανότητα σύμπραξης αριστερών και κεντροαριστερών κομμάτων θεωρείται περιορισμένη: Μόλις το 21% τη θεωρεί πιθανή, ενώ το 50% τη βλέπει μικρή και το 25% ανύπαρκτη. Η εικόνα αυτή δείχνει αδυναμία συγκρότησης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης απέναντι στη ΝΔ.

Στο δίλημμα σταθερότητα ή αλλαγή ενόψει του 2027, η κοινωνία εμφανίζεται μοιρασμένη: Το 41% επιθυμεί κυβέρνηση που εξασφαλίζει σταθερότητα, ενώ το 44% προτιμά πολιτική αλλαγή ακόμη και με μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Το 15% δεν ταυτίζεται με καμία επιλογή.

Στην ίδια δημοσκόπηση οι πολίτες δεν βλέπουν με θετικό βλέμμα νέα πολιτικά σχήματα.

Για ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 73,4% δηλώνει ότι είναι καθόλου πιθανό να το ψηφίσει και μόλις 11,3% πολύ ή αρκετά πιθανό. Αντίστοιχα, για πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 69,4% το θεωρεί καθόλου πιθανό και μόνο το 18% αρκετά ή πολύ πιθανό. Ωστόσο, όπως φαίνεται η Μαρία Καρυστιανού χάνει σταδιακά έδαφος, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ελαφρώς ενισχυμένος.