Δημοσκόπηση MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη λέει το 30% – Πρωτιά ΝΔ με 16 μονάδες, η Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε το ΠΑΣΟΚ

Την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και την δυναμική της Μαρίας Καρυστιανου, αναδεικνύει η δημοσκόπηση της MRB για το Open.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29,2% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας που πέρασε στη δεύτερη θέση 13,2%.

Το ΠΑΣΟΚ κατρακύλησε στην τρίτη θέση την οποία μοιράζεται με την Ελληνική Λύση με 12,7%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 4,6% ενώ στην επόμενη βουλή μπαίνει η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,4%.

Όσον αφορά τη Νίκη θα δώσει μάχη καθώς καταγράφει ποσοστό 2,9%.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:

ΝΔ 29,2%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13,2%

ΠΑΣΟΚ 12,7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12,7%

ΚΚΕ 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,4%

ΝΙΚΗ 2,9%

ΜεΡΑ25 2,6%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2,1%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,3%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 7,4%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων η ΝΔ προηγείται με 22,3% ενώ διψήφιο ποσοστό καταγράφει μόνο η Ελληνική Λύση με 10,1% καθώς ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση μένουν στο 9,7%.

Όσον αφορά την αδιευκρίνιστη ψήφο είναι στο 23,6%

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 23,2%, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 15,7%

Για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού πως πρέπει να τεθούν οι αμβλώσεις σε δημόσια διαβούλευση οι πολίτες είναι κάθετα αντίθετοι, όπως και στην αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Αντίθετα μεγάλα είναι τα ποσοστά που εξασφαλίζει η Μαρία Καρυστιανού στα ερωτήματα για τη μέχρι τώρα παρουσία και τις ενέργειές της, για το αίτημα για «δικαιοσύνη» που εκφράζει ενώ οι πολίτες εμφανίζονται αισιόδοξοι πως μπορεί να σχηματίσει κόμμα χωρίς τη συμμετοχή πολιτικών που έχουν εμπλακεί στα κόμματα που υπάρχουν σήμερα.

Παράλληλα οι πολίτες σε ποσοστό 32,4% θα ψήφιζαν ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού ενώ το 30,6% θεωρεί πως μπορεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους αριστεράς της ΝΔ και να αποτελέσει το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα το ποσοστό που θα τον ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον φτάνει το 20,4% και καταγράφει πτώση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Αναφορικά με τα προβλήματα η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή με 48,7% και ακολουθεί το ύψος των εισοδημάτων με 23,3% η απονομή δικαιοσύνης με 21,3% και η Υγεία με 20,7%.

Τέλος το 87,3% θεωρούν πως η χώρα είναι αθωράκιστη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα ενώ όσον αφορά το κριτήριο για την επιλογή κόμματος τις επόμενες εκλογές πρώτα στη λίστα είναι η οικονομική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη.