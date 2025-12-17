Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη η ΝΔ με υπερδιπλάσια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού

Ποσοστό 22,6% συγκεντρώνει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της MRB για τον Δεκέμβριο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10.9%, η Ελληνική Λύση με 9.1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7.5%, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6%, η Φωνή Λογικής με 3.9%, το ΜέΡΑ25 με 2.3%, η Νίκη με 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1.5%, και η Νέα Αριστερά με 1.2%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) από το Open, «Άλλο κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Σημειώνεται πως το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 22,6%

ΠΑΣΟΚ 10,9%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελληνική Λύση 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ 6%

ΚΚΕ 6,7%

Φωνή Λογικής 3,9%

ΜέΡΑ25 2,3%

Νίκη 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%

Νέα Αριστερά 1,2%

Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 22,5%

Αναγωγή στο σύνολο

ΝΔ 29,2%

ΠΑΣΟΚ 14,1%

Ελληνική Λύση 11,7%

Πλεύση Ελευθερίας 9,7%

ΣΥΡΙΖΑ 7,7%

ΚΚΕ 8,6%

Φωνή Λογικής 5%

ΜέΡΑ25 3%

Νίκη 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%

Νέα Αριστερά 1,5%

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης 24,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,7%

Κυριάκος Βελόπουλος 8,3%

Νίκος Ανδρουλάκης 8%

Δημήτρης Κουτσούμπας 5%

Σωκράτης Φάμελλος 3,9%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%

Οι απαντήσεις για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, Σαμαρά

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών – Τι απαντούν οι πολίτες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, καταδικάζοντας παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το 79,9% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ το 15,6% έχει διαφορετική άποψη.

Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.

Θετικά κρίνει τους χειρισμούς στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις το 16,7% και αρνητικά το 78,4%.

Στην ερώτηση αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,4% λέει ναι ενώ το 71,8% θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρνητική εικόνα έχει το 69,5% και θετική το 28,6%.

Η δημοσκόπηση της MRB διενεργήθηκε το διάστημα από τις 4 έως τις 12 Δεκεμβρίου.