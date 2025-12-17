Πολιτική

Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη η ΝΔ με υπερδιπλάσια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται στο πλευρό των αγροτών, καταδικάζοντας παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δημοσκόπηση
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Σπυρούνης

Ποσοστό 22,6% συγκεντρώνει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της MRB για τον Δεκέμβριο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10.9%, η Ελληνική Λύση με 9.1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7.5%, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6%, η Φωνή Λογικής με 3.9%, το ΜέΡΑ25 με 2.3%, η Νίκη με 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1.5%, και η Νέα Αριστερά με 1.2%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) από το Open, «Άλλο κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Σημειώνεται πως το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 22,6%

ΠΑΣΟΚ 10,9%

Ελληνική Λύση 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ 6%

ΚΚΕ 6,7%

Φωνή Λογικής 3,9%

ΜέΡΑ25 2,3%

Νίκη 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%

Νέα Αριστερά 1,2%

Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 22,5%

mrb

mrb

Αναγωγή στο σύνολο

ΝΔ 29,2%

ΠΑΣΟΚ 14,1%

Ελληνική Λύση 11,7%

Πλεύση Ελευθερίας 9,7%

ΣΥΡΙΖΑ 7,7%

ΚΚΕ 8,6%

Φωνή Λογικής 5%

ΜέΡΑ25 3%

Νίκη 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%

Νέα Αριστερά 1,5%

mrb

mrb

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης 24,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,7%

Κυριάκος Βελόπουλος 8,3%

Νίκος Ανδρουλάκης 8%

Δημήτρης Κουτσούμπας 5%

Σωκράτης Φάμελλος 3,9%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%

mrb

Οι απαντήσεις για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, Σαμαρά

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

mrb

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

mrb

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

mrb

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών – Τι απαντούν οι πολίτες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, καταδικάζοντας παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το 79,9% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ το 15,6% έχει διαφορετική άποψη.

Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.

mrb

Θετικά κρίνει τους χειρισμούς στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις το 16,7% και αρνητικά το 78,4%.

mrb

Στην ερώτηση αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,4% λέει ναι ενώ το 71,8% θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

mrb

Αναφορικά με την αξιολόγηση των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρνητική εικόνα έχει το 69,5% και θετική το 28,6%.

mrb

Η δημοσκόπηση της MRB διενεργήθηκε το διάστημα από τις 4 έως τις 12 Δεκεμβρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
469
171
164
98
91
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημοσκόπηση Pulse: Μικρή πτώση η ΝΔ, στάσιμο το ΠΑΣΟΚ, ανεβαίνει η Πλεύση Ελευθερίας – Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σαφές προβάδισμα, αλλά χάνει μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse
Εκλογές
Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: «Καταδικάζουμε την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή»
«Πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συγχαίρει την Ελλάδα για το «σπάσιμο» του κυκλώματος μεταφοράς τόνων κοκαΐνης
Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση οδήγησε στον εντοπισμό πλοίου με κοκαΐνη αξίας 100 εκατ. ευρώ και στη σύλληψη 10 μελών του κυκλώματος, ανάμεσά τους και του 61χρονο «Έλληνα Εσκομπάρ»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η ανάρτηση του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τον Νίκο Παππά - «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»
«Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω» ξεκαθαρίζει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος
Ο Νίκος Γιαννόπουλος
Μητσοτάκης για την Ακρινή Κοζάνης: «Η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να συμβαδίσει με την καλύτερη ποιότητα ζωής»
«Η Ακρινή της Κοζάνης ταξιδεύει από σήμερα στο κέντρο μιας νέας εποχής, καθώς μετατρέπεται σε έναν πρότυπο πράσινο οικισμό» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Το χρονικό της επίθεσης και η μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος κατά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά
«Έχω μικρούς πόνους στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είναι λίγο πρησμένο, νομίζω ο Νίκος Παππάς μου κρατά κακία για ένα άρθρο που είχα γράψει όταν ήταν μπασκετμπολίστας πριν8 χρόνια» αναφέρει στη μήνυσή του ο Νίκος Γιαννόπουλος
Νίκος Παππάς και Νίκος Γιαννόπουλος
Newsit logo
Newsit logo