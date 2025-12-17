Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη η ΝΔ με υπερδιπλάσια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού

Ποσοστό 22,6% συγκεντρώνει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της MRB για τον Δεκέμβριο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10.9%, η Ελληνική Λύση με 9.1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7.5%, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6%, η Φωνή Λογικής με 3.9%, το ΜέΡΑ25 με 2.3%, η Νίκη με 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1.5%, και η Νέα Αριστερά με 1.2%.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) από το Open, «Άλλο κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Σημειώνεται πως το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.
Πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
ΝΔ 22,6%
ΠΑΣΟΚ 10,9%
Ελληνική Λύση 9,1%
Πλεύση Ελευθερίας 7,5%
ΣΥΡΙΖΑ 6%
ΚΚΕ 6,7%
Φωνή Λογικής 3,9%
ΜέΡΑ25 2,3%
Νίκη 1,9%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%
Νέα Αριστερά 1,2%
Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 22,5%
Αναγωγή στο σύνολο
ΝΔ 29,2%
ΠΑΣΟΚ 14,1%
Ελληνική Λύση 11,7%
Πλεύση Ελευθερίας 9,7%
ΣΥΡΙΖΑ 7,7%
ΚΚΕ 8,6%
Φωνή Λογικής 5%
ΜέΡΑ25 3%
Νίκη 2,5%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%
Νέα Αριστερά 1,5%
Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:
Κυριάκος Μητσοτάκης 24,1%
Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,7%
Κυριάκος Βελόπουλος 8,3%
Νίκος Ανδρουλάκης 8%
Δημήτρης Κουτσούμπας 5%
Σωκράτης Φάμελλος 3,9%
Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%
Οι απαντήσεις για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, Σαμαρά
Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.
Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.
Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.
Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών – Τι απαντούν οι πολίτες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, καταδικάζοντας παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το 79,9% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ το 15,6% έχει διαφορετική άποψη.
Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.
Θετικά κρίνει τους χειρισμούς στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις το 16,7% και αρνητικά το 78,4%.
Στην ερώτηση αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,4% λέει ναι ενώ το 71,8% θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Αναφορικά με την αξιολόγηση των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρνητική εικόνα έχει το 69,5% και θετική το 28,6%.
Η δημοσκόπηση της MRB διενεργήθηκε το διάστημα από τις 4 έως τις 12 Δεκεμβρίου.