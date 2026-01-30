Πολιτική

Δημοσκόπηση MRB: Το 33% των αναποφάσιστων «βλέπει» τη Μαρία Καρυστιανού πρώτο κόμμα

Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει αύξηση της δυναμικής της Μαρίας Καρυστιανού, ιδιαίτερα μεταξύ των αναποφάσιστων, που την τοποθετούν ως ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη
Κάλπη εκλογών
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Σπυρούνης

Ένας στους τρεις αναποφάσιστους ψηφοφόρους εκτιμά ότι το κόμμα που έχει αναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, τα αποτελέσματα του οποίου δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30.01.2026).

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB δείχνει αύξηση της δυναμικής του πολιτικού σχήματος που έχει ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού, ιδιαίτερα μεταξύ των αναποφάσιστων.

Το συγκεκριμένο εκλογικό σώμα την τοποθετούν ως ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν το 2027.

Η ίδια δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από το Open, καταγράφει σημαντικά στοιχεία για τη διείσδυση της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και του Αλέξη Τσίπρα σε διάφορους πολιτικούς χώρους και ψηφοφόρους.

Οι αναλυτές της έρευνας επισημαίνουν ότι η κ. Καρυστιανού δείχνει να κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους αναποφάσιστους.

Πάνω από το 30% εκτιμά πως μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας και να κερδίσει τις εκλογές.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας της MRB, το οποίο προβλήθηκε στις 29 Ιανουαρίου, στην ερώτηση ποιο κόμμα μπορεί να συσπειρώσει ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να αποτελέσει κύριο αντίπαλο με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές:

– Το 30,6% απαντά «το νέο κόμμα με αρχηγό τη Μ. Καρυστιανού»

– Το 20,4% επιλέγει «κανένα»

– Το 19,1% «το νέο κόμμα Τσίπρα»

– Το 17,8% «το ΠΑΣΟΚ με τον Ν. Ανδρουλάκη»

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει υψηλή αναγνωρισιμότητα και πολιτική δυναμική ήδη στο αρχικό στάδιο της παρουσίας της.

Ψηφοφόροι κομμάτων και αναποφάσιστοι

Η δημοσκόπηση αναλύει και τις απαντήσεις ανά πολιτικό χώρο:

Μεταξύ ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 50,3% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 16,7% αναφέρει τον Αλέξη Τσίπρα και το 15,9% τη Μαρία Καρυστιανού.

Στους αναποφάσιστους, το 33,3% θεωρεί ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει τις εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,4% και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

