Μήνυμα Γεωργιάδη στον δρόμο προς τις εκλογές με «βουτιά» στο παρελθόν: «Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας»

Μήνυμα για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές έστειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Με βίντεο που «ανέβασε» το Σάββατο (02.05.2026) στο Χ (πρώην Twitter), ο υπουργός Υγείας συνδέει δηλώσεις του πριν από το πρώτο μνημόνιο – τον Μάιο του 2010 – με το σήμερα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανάρτησε στο Χ βίντεο από τηλεοπτική του εμφάνιση στην τότε ΝΕΤ, το 2009, έναν χρόνο πριν το πρώτο μνημόνιο, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα οδεύει εκτός αγορών, σε μία περίοδο που οι υπόλοιποι συζητούσαν ποιος θα έδινε στον λαό τα περισσότερα.

«Αφήστε τις υποσχέσεις, όπως πάνε τα επιτόκια σε ένα χρόνο θα είμαστε εκτός αγορών», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Περίπου γέλαγαν και με απαξίωσαν ως γραφικό» γράφει ο υπουργός Υγείας, υπενθυμίζοντας ότι την επόμενη χρονιά ήρθε το μνημόνιο, ενώ στη συνέχεια μίλησε για το σήμερα.

«Πάλι αρχίσαμε ίδια με τότε. Δίνει ο Μητσοτάκης 500.000.000 ευρώ και αρχίζουν τα ίδια που έλεγαν το 2008, ότι αυτά είναι ψίχουλα», επισημαίνει και καταλήγει:

«Αλίμονο αν η χώρα μας πέσει σε πολιτική αστάθεια. Η αντιστροφή της καλής πορείας της οικονομίας μας δεν θα χρειαστεί χρόνια αλλά μήνες. Να το θυμάστε στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας».

Εγώ γενικά κάθε μέρα ακούω από τους αντιπάλους μου και από διάφορους εδώ μέσα τα εξ αμάξης. Όμως παρά το ύφος μου, στο οποίο πολλοί μπορούν να έχουν δόκιμες αντιρρήσεις, όσοι με παρακολουθούν στην ουσία καλώς γνωρίζουν ότι σχεδόν σε όλες μου τις προβλέψεις πέφτω μέσα. Εδώ μου… pic.twitter.com/lMhLr9Fzia — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 2, 2026

«Εγώ γενικά κάθε μέρα ακούω από τους αντιπάλους μου και από διάφορους εδώ μέσα τα εξ αμάξης. Όμως παρά το ύφος μου, στο οποίο πολλοί μπορούν να έχουν δόκιμες αντιρρήσεις, όσοι με παρακολουθούν στην ουσία καλώς γνωρίζουν ότι σχεδόν σε όλες μου τις προβλέψεις πέφτω μέσα. Εδώ μου έστειλαν και ανεβάζω ένα βίντεο από μια συνέντευξη μου στην Κρατική Τηλεόραση ένα χρόνο πριν το πρώτο Μνημόνιο. Οι συνδαιτημόνες μου στην εκπομπή τότε διαφωνούσαν ως προς το ποιος θα έδινε στον λαό τα περισσότερα και εγώ βγήκα μόνος μου ξαφνικά και είπα: «αφήστε τις υποσχέσεις όπως πάνε τα επιτόκια σε ένα χρόνο θα είμαστε εκτός αγορών και τότε θα αναγκαστούμε να λάβουμε πολύ επώδυνα μέτρα. Περίπου γέλαγαν και με απαξίωσαν ως γραφικό….μαντέψτε ένα χρόνο μετά ήμασταν εκτός αγορών και λάβαμε τα πιο επώδυνα μέτρα που μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Με αυτή μου την εμπειρία σας λέω σήμερα, αλίμονο αν η Χώρας μας πέσει σε πολιτική αστάθεια σε αυτόν τον περίεργο κόσμο που ζούμε. Η αντιστροφή της καλής πορείας της Οικονομίας μας δεν θα χρειαστεί χρόνια αλλά μήνες και μετά δεν μας σώζει τίποτε. Πάλι αρχίσαμε ίδια με τότε, δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 500.000.000€ και αρχίζουν τα ίδια που έλεγαν το 2008, ότι δηλαδή αυτά είναι ψίχουλα κλπ. Να το θυμάστε στην πορεία προς τις Εθνικές Εκλογές τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας».