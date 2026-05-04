Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαστήματος και της ψηφιακής ασφάλειας – Συνάντηση Παπαστεργίου με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Andrius Kubilius

Σε συνέχεια της επιτυχούς εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων, Αθήνα και EE συζητούν εθνικές στρατηγικές για δορυφορικές εφαρμογές, κυβερνοασφάλεια και τη μελλοντική ελληνική προτεραιότητα στην προεδρία του Συμβουλίου
Πηγή φωτό: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σημαντική συνάντηση για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στους τομείς του Διαστήματος, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ευρωπαϊκής άμυνας πραγματοποίησε  σήμερα (04/05/2026) ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους (Andrius Kubilius).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι κ. Παπαστεργίου και Κουμπίλιους, εστίασαν στην τρέχουσα ελληνική διαστημική πολιτική, με έμφαση στην Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα, το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και τα σχετικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε τις δράσεις που ενισχύουν τις εθνικές δυνατότητες σε δορυφορικές εφαρμογές και ψηφιακές υποδομές, επισημαίνοντας το άμεσο όφελος για τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνία.

Η συνάντηση συνέπεσε με την εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων (πρωινές ώρες Κυριακής 3 Μαΐου 2026) από την Καλιφόρνια, γεγονός που τονίστηκε ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράτζαλος, συμμετείχε επίσης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κεντρικά θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν:
– οι εφαρμογές δορυφορικών επικοινωνιών, τα μη επανδρωμένα οχήματα και οι κβαντικές επικοινωνίες,
– η αξιοποίηση δεδομένων δορυφορικής παρατήρησης της Γης για πολιτική προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα,
– η ασφάλεια δικτύων και ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών που διασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε πως «το διάστημα δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα», επισημαίνοντας ότι οι νέοι μικροδορυφόροι και νανοδορυφόροι ενισχύουν τις δυνατότητες της χώρας, ιδίως στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ενώ ανέδειξε τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών προς όφελος κοινωνίας και οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Κουμπίλιους επαίνεσε την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό και διαστημικό τομέα, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη διαστημικών δυνατοτήτων ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επίσκεψη στο Govsatcom Hub της Αθήνας, ως στοιχείο ενίσχυσης της ασφαλούς ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας.

Η συνάντηση αποκτά πρόσθετη σημασία εν όψει της επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το ζήτημα του Διαστήματος προγραμματίζεται να αναδειχθεί ως κρίσιμος παράγοντας για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, την τεχνολογική υπεροχή και την ανθεκτικότητα της Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ και η περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία σε έργα υποδομών, ασφάλειας και καινοτομίας.

