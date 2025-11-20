Πολιτική

Δημοσκόπηση PULSE: Στις 16 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ – Πώς βλέπουν οι πολίτες το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 30% και το ΠΑΣΟΚ 14%
Σαμαράς - Τσίπρας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Σε ερωτήματα όπως πόσο σημαντικό θεωρούν το ζήτημα της ακρίβειας, κλήθηκαν να απαντήσουν οι πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της PULSE, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (20/11/25).

Η μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο αλλά και πώς αξιολογούν τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν μεταξύ των ερωτημάτων που περιλαμβάνει η δημοσκόπηση της PULSE για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Στο ερώτημα πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα για εσάς η ακρίβεια, το 87% έδωσε θετικές απαντήσεις με το 46% να απαντάει «το πιο σημαντικό».

pulse

Στο ποιο ζήτημα δυσκολεύει περισσότερο την κυβέρνηση, το 56% των πολιτών που ρωτήθηκαν, απαντά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολουθεί η καθυστέρηση πληρωμών αγροτικών αποζημιώσεων… 

pulse

Στο πώς αξιολογούν τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας ώστε να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακό κόμβος, οι πολίτες απάντησαν θετικά σε ποσοστό 59% (26% σίγουρα θετικά και 33% μάλλον θετικά). Αντίθετα, περίπου ένας στους τρεις (30%) δεν εμφανίζεται ικανοποιημένο.

pulse

Σε μια δεύτερη ανάλυση των απαντήσεων στο συγκεκριμένο ερώτημα, με βάση τη ζώνη ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στην λεγόμενη γκρίζα ζώνη με τους αναποφάσιστους, το 45% πείστηκε από αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης.

pulse

Για το πώς θα αντιμετώπιζαν οι πολίτες το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 34% απάντησε αρνητικά και το 24% αδιάφορα.

pulse

Σύμφωνα με την ανάλυση της δημοσκόπησης, βελτιωμένες εμφανίζονται οι θετικές απαντήσεις κυρίως από τους ψηφοφόρους της Αριστεράς, σε σύγκριση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις.

Για το πώς θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 32% των πολιτών απάντησε αρνητικά και το 29% αδιάφορα. 

pulse

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 24,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική λύση 8% και Πλεύση Ελευθερίας 7%

pulse

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 30%, το ΠΑΣΟΚ 14%, η Ελληνική λύση 10% και Πλεύση Ελευθερίας 8,5%

pulse

Η έρευνα έγινε το διάστημα μεταξύ 16 και 18 Νοεμβρίου, ανάμεσα σε 1150 πολίτες. 

