Διπλωματικές πηγές για Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου: Κατατέθηκε στις 27 Ιουλίου

Σημειώνεται πως την Τετάρτη (06.08.2025) η Ελλάδα χαρακτήρισε αναμενόμενη τη Ρηματική Διακοίνωση
Στις 27 Ιουλίου κατατέθηκε στην ελληνική πρεσβεία η Ρηματικής Διακοίνωσης της Αιγύπτου διευκρινίζουν διπλωματικές πηγές.

Συγκεκριμένα διπλωματικές πηγές σημειώνουν: «Η Ρηματική Διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία αναφέρεται στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, κατατέθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο στις 27 Ιουλίου 2025».

Σημειώνεται πως την Τετάρτη (06.08.2025) η Ελλάδα χαρακτήρισε αναμενόμενη τη Ρηματική Διακοίνωση, την οποία εξέδωσε η Αίγυπτος όπου αναφέρεται στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) και αποτύπωσε για πρώτη φορά σε χάρτη η χώρα μας στις 16 Απριλίου.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη Ρηματική Διακοίνωση που δημοσιοποίησε η Αίγυπτος για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό:

«Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος. Αυτό άλλωστε ρητά αναφέρεται στον χάρτη ότι δηλαδή στα τμήματα, στα οποία δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση, αναφέρονται τα δυνητικά όρια, σύμφωνα με τη μέση γραμμή».

