Διυπουργική για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων την Τετάρτη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρηματίες θα προεδρεύσει την Τετάρτη (05.08.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σύσκεψη, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στο Μέγαρο Μαξίμου και θα επικεντρωθεί στις αποζημιώσεις και στα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

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Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους.

Νωρίτερα, στις 10:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.