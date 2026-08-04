Γιάννης Βαρβιτσιώτης: Λύγισε ο γιος του Μιλτιάδης στον επικήδειο – «Πατέρα δεν ανήκεις πλέον σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία»

Με σπασμένη φωνή και έντονη συγκίνηση, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του μίλησε για τον άνθρωπο που γνώρισε μέσα στο σπίτι, αλλά και για την πορεία του στην πολιτική.

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είπε πως, πέρα από την πολιτική, ο πατέρας του ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στην οικογένειά του στις πιο σημαντικές στιγμές. Όπως ανέφερε στον επικήδειο που εκφώνησε λίγο μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αναφέρθηκε με πολύ όμορφα λόγια για τον διατελέσαντα αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ άλλων, εκείνος και τα αδέλφια του ένιωθαν πάντα περήφανοι για τους γονείς τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχαμε την τύχη να έχουμε δύο γονείς για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι. Στο σπίτι ο πατέρας μας ήταν παρών όχι στα καθημερινά αλλά στα σημαντικά. Ζητούσες από όλους προσπάθεια, στήριζες τα δύσκολα, η κουβέντα δεν ήταν εύκολη. Είχες το χάρισμα να εμπνέεις τον σεβασμό και την αγάπη μαζί», είπε συγκινημένος.

Στη συνέχεια θυμήθηκε τον πατέρα του όπως τον ζούσαν μέσα στην οικογένεια. «Για άλλους ήσουν ο πρόεδρος, ο υπουργός, ο μπαρμπά Γιάννης, για εμάς ήσουν ο Μπάρμπι. Αγάπησες τη ζωή και τη δημιουργία, τις βραδινές εξόδους, αντιπαθούσες την σπατάλη, έβρισκες τη χαρά σε ένα κουτούκι ακούγοντας τον αγαπημένο σου Γρηγόρη Μπιθικώτση».

Photo / Eurokinissi

Μιλώντας για τις αξίες που τους άφησε, τόνισε ότι ο πατέρας του τους έμαθε να ζουν με αξιοπρέπεια και αρχές. «Για εμάς ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε την αξιοπρέπεια και το καθήκον να ζεις με αρχές. Ακόμα και όταν αδικήθηκες δεν σκέφτηκες ποτέ να πληγώσεις την παράταξη. Είχες την τύχη να ήσουν δίπλα στον Καραμανλή σε δύσκολες στιγμές για αυτό σήμερα αποχαιρετούμε τον τελευταίο Καραμανλικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στάθηκε και στη δημόσια πορεία του πατέρα του, λέγοντας πως αυτό που μένει δεν είναι τα αξιώματα που κατείχε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπηρέτησε την πολιτική, με ήθος και σεβασμό. Όπως αποκάλυψε, μια φράση που του έλεγε συχνά ήταν πως «στην πολιτική κάνεις αντιπάλους και όχι εχθρούς».

Photo / Eurokinissi

Κλείνοντας τον επικήδειο, μίλησε για την αγάπη του πατέρα του για τη Λακωνία, την ιστορία και την Ελλάδα. Τα τελευταία του λόγια συγκίνησαν όσους βρέθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν πολιτικό που αγάπησε την πατρίδα του χωρίς φανατισμό, έναν άνθρωπο που δεν προσέλκυσε ψηφοφόρους αλλά έκανε φίλους».

«Πατέρα έζησες μία ζωή γεμάτη, με αγώνες με ευθύνη με προσφορά. Κι έφυγες έχοντας κερδίσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από το οποιοδήποτε αξίωμα. Τον σεβασμό φίλων και αντιπάλων, την εκτίμηση όσων συνεργάστηκαν μαζί σου, την αγάπη της οικογένειάς σου. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημό σου. Και έφτασες εδώ κουβαλώντας μία τεράστια απώλεια που ποτέ δεν ξεπέρασες, της μητέρας μας, της αγαπημένης σου Σόφης.

Με την απώλειά της έδειξες πόσο πολύ την αγαπούσες, στη φωτογραφία που σε συντρόφευε απέναντι στο τραπέζι σου όταν έτρωγες κάθε μεσημέρι μόνος.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Δε μιλούσε στους άλλους για τον πόνο του. Την είχε πάντα μέσα στην καρδιά του και δάκρυζε στους ήχους του «μάτια μπλε» που της αφιέρωνε. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα ξανασυναντιούνται…μας άφησε με την ευχή να μείνουμε ενωμένοι. Έφυγες όπως επιθυμούσες, στο σπίτι σου.

Πατέρα δεν ανήκεις πλέον σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία…», είπε κλείνοντας με φωνή τρεμάμενη από τη συγκίνηση.

Συγκίνηση και από τις εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Σπαρακτικός ήταν και ο επικήδειος των εγγονών του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, στον οποίο, δεν μπορούσαν να μιλήσουν από την ένταση της στιγμής. Όπως τόνισαν, «για εμάς ήταν πάνω από όλα ο παππούς μας και τα λόγια εκφράζουν και τις τρεις μας. Από τον παππού δεν έμαθα από τα λόγια αλλά έμαθα από το παράδειγμά του. Η ακεραιότητα, η εντιμότητα, η ηθική ήταν στάση ζωής που εφάρμοζες σε κάθε στιγμή», ανέφεραν με τόση συγκίνηση που δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τον επικήδειο από τους λυγμούς.

Στη συνέχεια μίλησαν για τα μαθήματα ζωής που πήραν από εκείνον, λέγοντας: «Για τον παππού μου οι κανόνες είχαν αξία γιατί αποκαλύπτουν ποιος είσαι όταν δεν κοιτάζει κανείς. Τότε μου φαινόταν υπερβολικό αλλά τότε δεν μου μάθαινε μόνο ένα παιχνίδι αλλά μια στάση εγγονής».

Η οικογένεια / NDP Photo

Κλείνοντας τον αποχαιρετισμό τους, ευχαρίστησαν τον παππού τους για όσα τους άφησε ως παρακαταθήκη. «Μας έλεγες ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται από πράξεις και όχι από λόγια. Παππού μου λείπεις πολύ αλλά θα σε βρίσκω σε κάθε απόφαση. Σε ευχαριστώ για την αγάπη και το παράδειγμα και την τεράστια παρακαταθήκη. Είναι τιμή που είμαι εγγονή σου», είπαν, συγκινώντας όσους βρέθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών.