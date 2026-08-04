ΠΑΣΟΚ σε ανοιχτή κόντρα με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Στη Βοιωτία σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στις πληγείσες από την φωτιά περιοχές του νομού Βοιωτίας, θα περιοδεύσει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τις τοπικές αρχές, αλλά και κατοίκους, να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για το μέγεθος της καταστροφής και να σταθεί στο πλευρό των πληγέντων.

Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, παραδέχονται δημόσια ότι τώρα δεν είναι η ώρα απόδοσης ευθυνών, αλλά εκείνη που προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές και η ασφάλεια των επιχειρούντων. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνουν ότι «δεν μπορεί κάθε άνοιξη να ακούμε ότι ‘ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα’ και κάθε καλοκαίρι να βλέπουμε τις ίδιες εικόνες, τα ίδια κενά, τις ίδιες υπερβάσεις αντοχής και τις ίδιες ανθρώπινες απώλειες», διερωτώμενοι τόσο αν έχουμε επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για τις νέες συνθήκες μεγα-πυρκαγιών και αν έχουμε πραγματικά κατάλληλα και αξιολογημένα εναέρια μέσα.

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Οι περιοδείες στις πληγείσες περιοχές όμως, δεν είναι οι μόνες εν μέσω Αυγούστου για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είτε στη διάρκεια των διακοπών, είτε στοχευμένα στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου, τα στελέχη του κόμματος θα βρεθούν σε κάθε γωνιά της χώρας για να …επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους και να προσπαθήσουν να «πάρουν κλίμα» από την πρόθεση ψήφου των πολιτών, όχι όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά όπως επικοινωνείται από στόμα σε στόμα.

Στο μεταξύ, αν η κριτική για την ετοιμότητα της Πυροσβεστικής συνιστά κριτική στην κυβέρνηση, για το ΠΑΣΟΚ, ο ‘πόλεμος’ καλά κρατεί και με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα. Στην Χαριλάου Τρικούπη εξάλλου δε θεωρούν τυχαία την στοχοποίησή τους πρώτα για τα «ρυθμισμένα» τους δάνεια και μετά για δήθεν συνάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου, του Μανώλη Χριστοδουλάκη και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Δεν είναι λίγοι άλλωστε, όσοι εκτιμούν ότι ειδικά στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, συνιστά επιλογή η επιστροφή στη συνταγή ‘πόλωσης’ του παρελθόντος, προσθέτοντας με νόημα ότι θα έπρεπε να έχουν μάθει κάτι από το πρόσφατο παρελθόν.

Εκτιμούν, πάντως, ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα στο τέλος της σεζόν δε θα είναι ίδια με εκείνα στην αρχή της επόμενης, καθώς η ΕΛ.Α.Σ., λένε, έχει πιάσει «ταβάνι». Εκεί αποδίδουν και τις τακτικές τοξικής ρητορικής, που κατά τους ίδιους αποδεικνύει και ένδεια επιχειρημάτων και ρεαλιστικών προτάσεων. Επιμένουν δε, στο θέμα της χρηματοδότησης του νέου κόμματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συγκεκριμένα συμφέροντα φροντίζουν για αυτό, κάτι που εκτιμούν ότι είναι και η νούμερο ένα διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, άλλωστε, το «δεν με κρατάει κανείς», δεν είναι μόνο μία ατάκα. Ο ίδιος το αισθάνεται, και πάντως το προβάλλει, ως συγκριτικό του πλεονέκτημα απέναντι στους δύο βασικούς του αντιπάλους, τον νυν και τον πρώην πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα αντίστοιχα.