Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Σήμερα η κηδεία του ιστορικού στελέχους της ΝΔ – Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με συγγενείς, φίλους και εκπροσώπους της πολιτικής ζωής της χώρας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, το τελευταίο «αντίο» στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία μετά την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 12:00 στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, που υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρός της, άφησε έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας. Κατά τη μακρά πορεία του διετέλεσε υπουργός σε σημαντικά χαρτοφυλάκια, όπως της Εθνικής Άμυνας, της Παιδείας, του Εμπορίου και της Δικαιοσύνης.

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Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην τελετή αναμένεται να δώσουν το «παρών» πολιτικά πρόσωπα από όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 93 ετών. Στη διάρκεια της πολυετούς πολιτικής του διαδρομής ξεχώρισε για τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και τη σταθερή προσήλωσή του στις αρχές και τις αξίες που υπηρέτησε.

Ποιος ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1933, με καταγωγή από τη Λακωνία, την οποία διατήρησε σε όλη του τη ζωή ως σταθερό σημείο αναφοράς. Φοίτησε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, σπούδασε Νομική στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Το 1960 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και άρχισε να ασκεί τη δικηγορία.

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Η γνωριμία του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή υπήρξε καθοριστική για την πολιτική του πορεία. Ο ιδρυτής της ΕΡΕ, ο οποίος γνώριζε τον πατέρα του, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του ανέθεσε αρχικά να συντάσσει εισηγήσεις προς κυβερνητικούς παράγοντες και λίγο αργότερα τον επέλεξε ως υποψήφιο βουλευτή στη Β΄ Αθηνών.

Πρωτοεξελέγη το 1961, σε ηλικία 28 ετών, και υπήρξε το τελευταίο εν ζωή μέλος εκείνης της Βουλής. Η πολιτική του παρουσία διακόπηκε βίαια από τη δικτατορία, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη και φυλακίστηκε, πληρώνοντας, όπως σημείωσε η Νέα Δημοκρατία, «το τίμημα της προσήλωσής του στη Δημοκρατία».

Από την ΕΡΕ στην πρώτη Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Μετά τη Μεταπολίτευση, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το 1974. Εκλεγόταν ανελλιπώς έως το 2004, αρχικά ως βουλευτής Β΄ Αθηνών και στη συνέχεια ως βουλευτής Επικρατείας, ενώ από το 2004 έως το 2009 υπηρέτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην πολυσχιδή κυβερνητική του διαδρομή ανέλαβε σειρά κρίσιμων χαρτοφυλακίων. Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, υφυπουργός Εξωτερικών, υπουργός Εμπορίου, υπουργός Παιδείας, υπουργός Εθνικής Αμυνας και υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπηρέτησε ως υπουργός Εθνικής Αμυνας τόσο στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζαννή Τζαννετάκη το 1989 όσο και στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993. Το 1991, επί της υπουργίας του, καθιερώθηκαν οι Διαμνημονεύσεις που απονέμονται σε αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και σε διακεκριμένους πολίτες.

Διετέλεσε ακόμη αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επί σειρά ετών πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».