Μεταναστευτικό: Στο τραπέζι της ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου εν μέσω της κρίσης στη Θέουτα

Με την κρίση στη Θέουτα να επαναφέρει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού που θα επιτρέπει, σε εξαιρετικές περιστάσεις, την προσωρινή αναστολή του ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα πάντα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε την Τρίτη (004.08.2026) στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Το μεταναστευτικό, η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η λειτουργία του συστήματος ασύλου αποτέλεσαν τον βασικό άξονα της ελληνικής παρέμβασης, με τον Θάνο Πλεύρη να επικαλείται τόσο την εμπειρία του Έβρου το 2020 όσο και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα. Όπως υποστήριξε, η πρόταση που ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Politico αποσκοπεί στη θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε φαινόμενα εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, χωρίς –όπως τόνισε– να αναιρεί τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες.

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Ο υπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ισπανία, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει βιώσει ανάλογη κατάσταση στον Έβρο το 2020 και διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων. Υποστήριξε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικών αφίξεων θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκός μηχανισμός που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την επιστροφή όσων εισήλθαν παράνομα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο προστασίας του ίδιου του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Παράλληλα, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι η προστασία των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ένωση, ζητώντας περαιτέρω ενίσχυση της Frontex και μεγαλύτερη έμφαση στην αποτροπή των παράνομων αφίξεων, πάντοτε εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία με τρίτες χώρες, εκτιμώντας ότι όπου αυτή λειτουργεί αποτελεσματικά, οι μεταναστευτικές ροές περιορίζονται αισθητά.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε την εικόνα στα νησιά του Αιγαίου, όπου –όπως ανέφερε– οι αφίξεις μειώθηκαν κατά περισσότερο από 60% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ θετικά σημάδια καταγράφονται και στη συνεργασία με τη Λιβύη. Επικαλέστηκε ακόμη στοιχεία του Επιτρόπου Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές παράτυπες αφίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν περίπου στις 50.000, αριθμός που αντιστοιχεί στις αφίξεις μίας εβδομάδας στην Ελλάδα κατά την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης του 2015.

Οι ελληνικές θέσεις παρουσιάστηκαν σήμερα, Τρίτη (04.08.2026), ενόψει της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συγκλήθηκε μετά τις εξελίξεις στη Θέουτα και την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσαν. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ισπανίας, το οποίο υποστήριξαν 22 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία και η Δανία, με στόχο την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στη νέα μεταναστευτική κρίση.