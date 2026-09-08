Δύο ξεχωριστές στιγμές για τη Δόμνα Μιχαηλίδου στη Θεσσαλονίκη: Η πλακέτα για τους 157 και το δώρο για τον γιο της

Δύο διαφορετικές στιγμές, η καθεμία με τον δικό της συμβολισμό, ξεχώρισαν από τις επισκέψεις που πραγματοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε κοινωνικές δομές της Θεσσαλονίκης, στο περιθώριο της παρουσίας της στην πόλη για τη ΔΕΘ.

Η μία είχε πρωταγωνιστές 157 ανθρώπους με αναπηρία και εκείνους που φρόντισαν για την ασφαλή απομάκρυνσή τους μέσα στις φλόγες. Η άλλη είχε πιο προσωπικό χρώμα, καθώς η Δόμνα Μιχαηλίδου, λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), έφυγε από μία από τις επισκέψεις της με ένα δώρο που δεν προοριζόταν για την ίδια, αλλά για τον μικρό της γιο.

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Στον «Άγιο Παντελεήμονα», η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θέλησε να τιμήσει τους εργαζομένους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή κατά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, στις 4 Ιουλίου 2026.

Εκείνες τις κρίσιμες ώρες, οι εργαζόμενοι της δομής κατάφεραν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις και να μεταφέρουν με ασφάλεια 157 άτομα με αναπηρία, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και άμεσα αντανακλαστικά.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου τούς απένειμε αναμνηστική πλακέτα ως αναγνώριση της προσπάθειάς τους, ευχαριστώντας τους για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Την πλακέτα παρέλαβαν η διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Όλγα Μαυρίδου και ο διευθυντής του Ιδρύματος Δημήτρης Αγγελίδης.

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Το δώρο για τον γιο της υπουργού

Λίγο νωρίτερα, πάντως, η επίσκεψη της υπουργού στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Αποκατάστασης «Αριστοτέλης» είχε μια πιο προσωπική στιγμή.