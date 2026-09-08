Ο Ανδρουλάκης ζητά απαντήσεις από τον Μητσοτάκη για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία;»

Το ζήτημα της πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα των ισραηλινών συστημάτων που εντάσσονται στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» φέρνει στο προσκήνιο το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά ευθέως απαντήσεις από τον πρωθυπουργό και να θέτει θέμα εθνικής ασφάλειας.

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί σειρά επαφών στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, επικαλούμενος τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας και θέτοντας το ερώτημα εάν η Ελλάδα θα έχει τελικά πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των υπό προμήθεια συστημάτων.

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«Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία; Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, ναι ή όχι; Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός», δήλωσε την Τρίτη (08.09.2026) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το θέμα «πολύ σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας», υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συνδέσει την προμήθεια των συστημάτων με την πρόσβαση της ελληνικής πλευράς στον πηγαίο κώδικα.

Όπως σημείωσε, ο υπουργός είχε δηλώσει στις 23 Ιουλίου ότι δεν θα προχωρήσει προμήθεια εφόσον δεν διασφαλιστεί η συγκεκριμένη δυνατότητα, προσθέτοντας τότε ότι η χώρα δεν πρέπει να βρίσκεται «σε ομηρία ακόμη και φίλιων δυνάμεων».

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Η αναφορά στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις όσα, όπως είπε, έγιναν γνωστά μέσω συνέντευξης του διευθυντή αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

«Τώρα μαθαίνουμε, από έγκυρη εφημερίδα και συνέντευξη που έδωσε ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε, πάντως, να διαχωρίσει την κριτική του από τη συνολικότερη συζήτηση για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την αμυντική θωράκιση της χώρας.

«Εμείς στηρίζουμε την αμυντική ενίσχυση της χώρας, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης της αποτρεπτικής μας δύναμης, αλλά χρειαζόμαστε και καθαρά λόγια. Όχι εμείς, η ελληνική κοινωνία», υπογράμμισε.

Συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς

Η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έγινε στο πλαίσιο των επαφών του στη Θεσσαλονίκη ενόψει της παρουσίας του στην 90ή ΔΕΘ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με τους τομεάρχες Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρι Κουκουλόπουλο και Γιώργο Νικητιάδη, έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στο ξενοδοχείο Μet.

Στις 11:00 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με φορείς της Θεσσαλονίκης, ενώ στις 13:00 ακολούθησαν οι επαφές με εκπροσώπους φορέων από τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία.