Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης ζητά απαντήσεις από τον Μητσοτάκη για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία;»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «πολύ σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας»
Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης
Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το ζήτημα της πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα των ισραηλινών συστημάτων που εντάσσονται στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» φέρνει στο προσκήνιο το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά ευθέως απαντήσεις από τον πρωθυπουργό και να θέτει θέμα εθνικής ασφάλειας.

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί σειρά επαφών στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, επικαλούμενος τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας και θέτοντας το ερώτημα εάν η Ελλάδα θα έχει τελικά πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των υπό προμήθεια συστημάτων.

«Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία; Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, ναι ή όχι; Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός», δήλωσε την Τρίτη (08.09.2026) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το θέμα «πολύ σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας», υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συνδέσει την προμήθεια των συστημάτων με την πρόσβαση της ελληνικής πλευράς στον πηγαίο κώδικα.

Όπως σημείωσε, ο υπουργός είχε δηλώσει στις 23 Ιουλίου ότι δεν θα προχωρήσει προμήθεια εφόσον δεν διασφαλιστεί η συγκεκριμένη δυνατότητα, προσθέτοντας τότε ότι η χώρα δεν πρέπει να βρίσκεται «σε ομηρία ακόμη και φίλιων δυνάμεων».

Η αναφορά στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις όσα, όπως είπε, έγιναν γνωστά μέσω συνέντευξης του διευθυντή αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

«Τώρα μαθαίνουμε, από έγκυρη εφημερίδα και συνέντευξη που έδωσε ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε, πάντως, να διαχωρίσει την κριτική του από τη συνολικότερη συζήτηση για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την αμυντική θωράκιση της χώρας.

«Εμείς στηρίζουμε την αμυντική ενίσχυση της χώρας, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης της αποτρεπτικής μας δύναμης, αλλά χρειαζόμαστε και καθαρά λόγια. Όχι εμείς, η ελληνική κοινωνία», υπογράμμισε.

Συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς

Η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έγινε στο πλαίσιο των επαφών του στη Θεσσαλονίκη ενόψει της παρουσίας του στην 90ή ΔΕΘ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με τους τομεάρχες Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρι Κουκουλόπουλο και Γιώργο Νικητιάδη, έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στο ξενοδοχείο Μet.

Στις 11:00 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με φορείς της Θεσσαλονίκης, ενώ στις 13:00 ακολούθησαν οι επαφές με εκπροσώπους φορέων από τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
419
282
168
104
92
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η ΝΔ αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συνεργασίες μετά τις εκλογές – «Μάχη» για τον επαναπατρισμό των ψηφοφόρων του 2023 και τη δεξαμενή Τσίπρα – Ανδρουλάκη
«Προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα στις συμμαχίες», το μήνυμα του Κωστή Χατζηδάκη - «Τσίπρας και Ανδρουλάκης βλάπτουν την αξιοπιστία τους»
Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Μητσοτάκης
Σε ρυθμούς ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ: Μετά την Κρήτη, πρόσω ολοταχώς για Θεσσαλονίκη
Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι αρμόδιοι τομεάρχες Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος και Γιώργος Νικητιάδης, θα έχουν συνάντηση με φορείς στη Θεσσαλονίκη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Βόρεια Ελλάδα θυμίζει Silicon Valley στο απόγειο της ακμή της – Πιο ισχυρή και τολμηρή η σχέση Ελλάδας με ΗΠΑ
Η συνέντευξη της πρέσβης των ΗΠΑ για τις προοπτικές των αμερικανικών επενδύσεων στην χώρα μας, των αμυντικών συμφωνιών και της ενεργειακής διπλωματίας έναντι της Ρωσίας και της Κίνας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ 5
Πιερρακάκης: Τα μέτρα ακούνε την κοινωνία και δίνουν ανάσα – Απολύτως σωστή η απόφαση για εκλογές την επόμενη άνοιξη
«Στόχος να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα - Δεν υπάρχει plan b, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός - Να έχουμε μία χώρα που δίνει το χέρι της, όχι που κουνάει το δάχτυλο»
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες
28
Newsit logo
Newsit logo