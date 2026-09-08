Σοφία Ζαχαράκη για τον ντόρο με τα «woke» βιβλία Δημοτικού: «Είμαστε εδώ για να διορθώσουμε, όχι για να λογοκρίνουμε»

Στον «θόρυβο» που έχει προκληθεί γύρω από τις αναφορές σε ομόφυλους γονείς σε νέα βιβλία του Δημοτικού απάντησε την Τρίτη (08.09.2026) η Σοφία Ζαχαράκη, με το υπουργείο Παιδείας να διαμηνύει ότι τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορούν να διορθωθούν, απορρίπτοντας ωστόσο τη λογική της λογοκρισίας του εκπαιδευτικού υλικού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Σοφία Ζαχαράκη υπερασπίστηκε τη διαδικασία που έχει ακολουθήσει το υπουργείο Παιδείας για το πολλαπλό βιβλίο, επιμένοντας ότι η αξιολόγηση του περιεχομένου αποτελεί αρμοδιότητα των επιστημονικών επιτροπών και όχι της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. «Τα βιβλία δεν πρέπει να γράφονται στο γραφείο κανενός υπουργού», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

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Η υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε «κατάκτηση» το πολλαπλό βιβλίο και περιέγραψε τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί από το 2023 για τη συγγραφή και την αξιολόγηση του νέου εκπαιδευτικού υλικού.

Όπως ανέφερε, εκατοντάδες συγγραφείς έχουν παραγάγει περισσότερα από 700 βιβλία, από τα οποία 440 εγκρίθηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ στον έλεγχό τους συμμετείχαν περίπου 900 μέλη πενταμελών επιτροπών από το μητρώο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

«Τα βιβλία δεν γράφονται στο γραφείο κανενός υπουργού»

Η Σοφία Ζαχαράκη επέμεινε ιδιαίτερα στην ανεξαρτησία της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική ηγεσία δεν πρέπει να καθορίζει το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων.

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«Αυτό είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία, η οποία καλώς είναι ανεξάρτητη», είπε, προσθέτοντας: «Ένας υπουργός μπορεί να έχει προσλαμβάνουσες και να μην έχει, να έχει ιδεοληψίες ή να μην έχει. Πάντως, σίγουρα δεν είναι μια χρηστή διαδικασία το να γράφει ή να αποφασίζεται στο γραφείο ενός υπουργού ποιο είναι το περιεχόμενο ενός βιβλίου».

Η ίδια δήλωσε ότι «εμπιστεύεται τους επιστήμονες», επισημαίνοντας ότι ήδη από τον Ιούλιο, πριν ξεσπάσει η δημόσια συζήτηση, είχε ζητήσει από το ΙΕΠ τη δημιουργία πρόσθετης ψηφιακής πλατφόρμας.

Μέσω αυτής, όπως εξήγησε, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαβάζει τα προτεινόμενα βιβλία και να επισημαίνει πιθανά λάθη ή παραλείψεις.

«Δεν είμαστε εδώ για να λογοκρίνουμε»

Ερωτηθείσα εάν μπορούν να γίνουν διορθώσεις στο επίμαχο βιβλίο ή ακόμη και να αποσυρθεί, η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια απόφαση δεν ανήκει στον υπουργό αλλά διέπεται από συγκεκριμένη διαδικασία.

«Το ζήτημα απόσυρσης δεν είναι απόφαση ενός υπουργού. Είναι ζήτημα διαδικασίας. Πιστεύω στις διαδικασίες και θα είμαι εδώ να τις υπερασπιστώ», ανέφερε.

Η κ. Ζαχαράκη ξεκαθάρισε παράλληλα ότι το υπουργείο είναι έτοιμο να παρέμβει όπου διαπιστωθούν αστοχίες, αλλά όχι να καθορίσει το περιεχόμενο των βιβλίων.

«Δεν είμαι εδώ να λογοκρίνω. Είμαι εδώ να ακούσω ακριβώς αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί επιστήμονες, οι ειδικές επιτροπές», είπε και πρόσθεσε: «Είμαστε εδώ να εντοπίσουμε λάθη, παραλείψεις, τυχόν αβλεψίες, να διορθώσουμε ό,τι γίνεται στα βιβλία. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να αποφασίσουμε το περιεχόμενο ούτε για να λογοκρίνουμε».

«Νιώθω υπουργός όλων των σχολείων και όλων των παιδιών»

Η υπουργός αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η υπόθεση, αποκαλύπτοντας ότι τις τελευταίες ημέρες δέχεται τόσο υποστηρικτικά όσο και «ιδιαίτερα τοξικά» μηνύματα.

Όπως σημείωσε, πρόκειται σε ορισμένες περιπτώσεις για λόγο που δεν θα ήθελε να βλέπουν παιδιά που φοιτούν σε ένα σχολείο στο οποίο συνυπάρχουν μαθητές με διαφορετικές οικογενειακές, κοινωνικές και οικονομικές αφετηρίες.

«Νιώθω υπουργός όλων των σχολείων και όλων των παιδιών», τόνισε. «Θέλω τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες, ότι είναι σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον».

ΑΠΘ: «Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται»

Στη συνέντευξή της η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στις φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υποχώρηση στο ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων.

«Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «ο νόμος είναι πολύ σαφής και πολύ πιο αυστηρός από πέρσι και η ευθύνη προσωποποιείται».

Σύμφωνα με την υπουργό, εφόσον οι υπαίτιοι ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, προβλέπονται άμεσες συνέπειες, ακόμη και απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, ενώ εάν πρόκειται για άτομα εκτός πανεπιστημίου επιλαμβάνεται η Δικαιοσύνη.

«Το υπουργείο Παιδείας, τα τελευταία χρόνια, και οι προκάτοχοί μου κι εγώ δεν κάνουμε καθόλου πίσω σε αυτό», υπογράμμισε.

Με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψή της στο κτίριο διοίκησης και στις εστίες του ΑΠΘ, η κ. Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί το σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών, αλλά και η προσπάθεια «εμπέδωσης του υψηλού κύρους στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο».

«Αυτές οι εικόνες πραγματικά δεν θέλουμε να επαναληφθούν, αλλά κι αν επαναληφθούν, να ξέρουν όλοι ότι και ο νόμος θα είναι σαφής, αλλά κυρίως εμείς θα είμαστε εκεί άμεσα για να το αποκαταστήσουμε», κατέληξε.